Lamborghini : The Man Behind the Legend accélère pour sa sortie en salles et en VOD en novembre

Le titre du film est assez explicite, ainsi, Lamborghini : L’homme derrière la légende nous raconte la brillante ascension de la marque automobile Lamborghini et le nom lui-même qui est à l’origine de son triomphe. Il est frappant que cette légende automobile soit née d’une erreur de calcul sur ce qui serait son principal rival, comme s’il s’agissait de Sony et de Nintendo au moment où ce dernier a trahi le premier menant à la création de la PSX.

Lamborghini, Ferrari et le mépris qui a conduit à une rude concurrence

Ce qui était au départ une proposition de Ferruccio Lamborghini pour améliorer les voitures Ferrari, a conduit à son propre projet après le mépris d’Enzo Ferrari. Un tel affront a abouti à l’une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées du monde automobile et à une rivalité avec Ferrari qui se poursuit à ce jour.

Le film a subi une route tortueuse jusqu’à sa première, qui aura lieu le 18 novembre dans certains cinémas, plateformes de streaming et copies numériques. Basé sur le livre du même nom, de Tonino Lamborghini, fils du fondateur, Lamborghini : L’homme derrière la légende a commencé à prendre forme en 2015. En 2017, Bobby Moresco, scénariste de l’ineffable Crash (le méchant, pas le de Cronemberg), d’abord juste pour écrire l’histoire et finalement prendre les rênes de la réalisation en quittant le projet Michael Radford.

Des noms comme Antonio Banderas et Alec Baldwin ne figurent pas non plus dans le résultat final, qui ont également fait leurs bagages bien qu’ils correspondent parfaitement au ton latin (méditerranéen, bien sûr) des rôles qu’ils ont joués. Ceux que l’on retrouvera dans le film qui arrive dans un peu plus de deux semaines sont Romano Reggiani, Frank Grillo, Gabriel Byrne, Matteo Leoni, Hannah van der Westhuysen, Giovanni Antonacci, Mira Sorvino, Fortunato Cerlino et Eliana Jones.

Ce qui est curieux, c’est que Michael Mann tourne actuellement un film sur Ferrari avec Adam Driver en vedette. Comme vous l’avez vu dans la bande-annonce de Lamborghini : L’homme derrière la légende, avec une course directe entre les fondateurs de Lamborghini et Ferrari, il est dommage que les deux films n’aient pas atteint le public en même temps, pour réfléchir, une fois de plus , leur éternelle rivalité.

Source | Collisionneur