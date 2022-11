Ryan Karazija de Low Roar, le groupe qui a enrichi le parcours de Death Stranding, décède

Si nous vous avons récemment annoncé le décès de Rieko Kodama de Sega, nous devons maintenant pleurer une autre bien triste nouvelle : Ryan Karazija, chanteur et fondateur du groupe Low Roar, est décédé à seulement 40 ans. Les raisons n’ont pas été partagées et le reste de ses compagnons a demandé du respect pour sa famille et ses proches.

Concernant l’industrie du jeu vidéo, comme on le voit, il y a une figure qui a été très affectée par la perte : Hijdeo Kojima, qui a partagé plusieurs messages très émouvants sur ses réseaux sociaux : « J’ai appris la nouvelle. Je ne peux pas le croire; Je ne veux pas le croire. Sans toi [Ryan Karazija] et sans votre musique, Death Stranding n’aurait pas vu le jour. Votre musique vivra pour toujours dans ce monde et en moi. Merci. Repose en paix ».

One Piece maîtresse de Death Stranding

Il est très probable que ceux d’entre vous qui ont joué au dernier jeu de Hideo Kojima aient plusieurs chansons qui n’arrêtent pas de jouer dans leur tête. Le titre, qui nous met dans le skin de Sam Porter Bridges (Norman Reedus), parvient à créer une belle ambiance en ajoutant le voyage à travers un monde désolé et une série de mélodies qui nous accompagnent aux moments clés.

Et une grande partie de ce son est fourni par Low Roar, qui se démarque avec des morceaux aussi populaires que Don’t Be So Serious, Easy Way Out, Poznan, St. Eriksplan, Waiting, Because We Have To, Please Don’t Stop, Nobody Else, Give Up, Patience, Not Around, I’m Leave, entre autres. De plus, nous oublierons à peine le moment où le jeu a été annoncé pour la première fois, avec cette vidéo énigmatique dans laquelle la chanson I’ll Keep Coming a joué.

Lorsque nous jouerons à nouveau à Death Stranding, nous le ferons en pensant à Ryan Karazija. Repose en paix.

Source | VGC, Hideo Kojima dans Twitter