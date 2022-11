Semaine Skywalker à Fortnite : c’est le nouvel événement Star Wars ; Tous les détails

La semaine Skywalker démarre à Fortnite, un nouvel événement à durée limitée sur le thème de Star Wars. On vous donne ici tous les détails sur cette nouvelle collaboration Fortnite Season 4 :

Quand commence la semaine Skywalker à Fortnite ? Quand ça se termine ?

L’événement Skywalker Week à Fortnite restera actif entre le 01/11/2022 à 11h00 CET et le 08/11/2022 à 15h00 CET. Pendant cette période, nous pourrons profiter de toutes les actualités Star Wars disponibles dans Fortnite, y compris de nouvelles missions, des skins de store et bien plus encore.

Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo arrivent au store Fortnite

Les skins Luke, Leia et Han sont déjà dans la boutique Fortnite. Ce sont des skins très attendus par les fans du jeu et de la saga Star Wars. Ils sont arrivés au store le 01/11/2022, et personne ne saura quand ils partiront, donc si vous êtes intéressé, nous vous recommandons d’acheter le plus tôt possible.

Juste en dessous nous vous laissons une liste avec tous les objets de Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo dans Fortnite, et leurs prix en V-Bucks :

Ensemble Luke Skywalker (comprend le skin Luke Skywalker et ses différents styles, l’accessoire de randonnée Droid d’entraînement à distance, le deltaplane X-34 Ground Speeder, l’emote Speeder Minibike et l’outil de récolte de fusil à projectile) : 2 400 V-Bucks

Han Solo & Leia Organa Bundle (comprend le skin et les styles de Han Solo, l’accessoire de sac à dos Millennium Falcon, le skin et les styles de Leia Organa, l’accessoire de sac à dos R2-D2, l’outil de récolte Electrostaff et l’outil de récolte) Vibrolance): 2 500 paVos

Skin Luke Skywalker (comprend différents styles) + Accessoire de randonnée Droid d’entraînement à distance : 1 500 paVos

Planeur Terrestrial Speeder X-34 : 1 200 paVos

Outil de récolte de fusil à projectile : 500 V-Bucks

Geste Minimoto Speeder : 500 paVos

Skin Han Solo (comprend différents styles) + accessoire de sac à dos Millennium Falcon : 1 500 paVos

skin Leia Organa (comprend différents styles) + accessoire de randonnée R2-D2 : 1 500 paVos

Outil de récolte Electrostaff : 500 paVos

Outil de prélèvement vibrolance : 500 paVos

Images officielles des skins de Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo et de leurs accessoires dans Fortnite

Les objets Star Wars reviennent à Fortnite et la carte change également

Alors que l’événement Skywalker Week reste actif dans Fortnite, nous pouvons trouver les objets suivants dans toute l’île :

Le sabre laser bleu de Luke

Le sabre laser vert de Luke

Sable laser de Dark Vador

Fusil explosif E-11

Junk Rift (peut maintenant déposer des débris et des déchets de Star Wars comme le X-34 Ground Speeder de Luke Skywalker)

Ces objets Star Wars seront disponibles pendant l’événement

Dark Vador et les Stormtroopers sont également revenus sur l’île pour rendre les choses plus difficiles pour les joueurs.

Nouvelles missions Star Wars à Fortnite

Art officiel des missions de la semaine Skywalker à Fortnite

Enfin, l’événement Skywalker Week à Fortnite a apporté de nouvelles quêtes. Les compléter nous donne une expérience qui peut être utile pour monter de niveau et débloquer des objets Battle Pass.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration