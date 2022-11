Fortnite x Star Wars : Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia arrivent en tant que nouveaux skins

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations en tout genre à ce sujet, l’arrivée des skins de Luke Skywalker, Han Solo et de la princesse Leia de Star Wars à Fortnite est enfin confirmée. Juste ci-dessous nous vous donnons toutes les informations concernant cette nouvelle collaboration Fortnite Season 4 :

Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia de Star Wars arrivent sur Fortnite

Vers 09h00 CET le mardi 1er novembre 2022, sur le serveur NiteStats Discord, dédié au minage de Fortnite, une image promotionnelle du jeu a été ajoutée montrant Luke Skywalker, Han Solo et l’orgue Leia Star Wars.

Illustration officielle de Luke Skywalker, Han Solo et de la princesse Leia de Star Wars à Fortnite

Non seulement cela; La bande-annonce officielle de cette nouvelle collaboration Star Wars sur Fortnite a également fuité :

À la fin de la vidéo, nous pouvons voir que ce contenu fait partie de la « Skywalker Week », la « Skywalker Week » de Fortnite, nous en déduisons donc qu’il y aura un événement Star Wars d’une semaine dans la saison 4 de Fortnite. Il y aura des objets nouveaux et de retour comme le fusil E-11 Blaster ou un Scrap Rift qui fait tomber des débris d’objets Star Wars sous la cible.

Pour l’instant, on ne sait rien d’autre sur cette nouvelle collaboration si ce n’est que ce contenu serait ajouté au jeu avec le patch 22.30 ; C’est une nouvelle fraîchement sortie du four et nous la mettrons à jour dès que nous en saurons plus. Pour l’instant, la seule chose que nous pouvons vous dire, c’est qu’il semble que Luke, Leia et Han seront des skins de la boutique Fortnite.

Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de la nouvelle saison du jeu, y compris comment accomplir toutes les missions ou les meilleures méthodes pour acquérir de l’expérience et monter de niveau rapidement.

Sources : NiteStats, Epic Games, Fortnite Battle Royale