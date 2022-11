Sega insiste sur le fait que Sonic Frontiers n’est pas un RPG et qu’il ne ressemble pas non plus à Zelda : Breath of the Wild

Il y a beaucoup d’attentes parmi les joueurs avant le lancement de Sonic Frontiers, l’aventure en monde ouvert mettant en vedette une légende comme le hérisson de Sega. Ce n’est pas surprenant, puisque depuis son annonce, nous avons vu de nombreuses vidéos dans lesquelles nous pouvons deviner que nous devrons explorer une immense scène avec une totale liberté de mouvement.

En fait, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs réflexions, dans lesquelles des noms tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles et même Shadow of the Colossus peuvent souvent être lus. Quelque chose que l’équipe Sonic a voulu clarifier à travers sa tête, Takashi Iizuka.

Ça ne ressemble pas à Zelda, ce n’est pas non plus un RPG

Dans l’émission Shack News de Gamehub TV, Iizuka a été très clair à ce sujet : « C’est un jeu d’action. » Voilà à quel point il a été percutant avant d’expliquer un peu plus la proposition : « Quand les gens parlent de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ils le font en pensant à un jeu de rôle, et ça ne ressemble pas au jeu. Qu’est-ce qu’on fait ? », explique-t-il. Il a également souligné que malgré la liberté offerte par les environnements ouverts, l’objectif du studio a toujours été de « mettre en œuvre en eux l’action linéaire à grande vitesse » commune aux autres titres de la saga.

Ce qui est clair, c’est que très bientôt, mardi prochain, le 8 novembre, nous pourrons tous essayer la nouvelle et mystérieuse aventure du hérisson, puisque ce même jour Sonic Frontiers arrive sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. A défaut d’une semaine, dans ce lien on vous dit tout ce qu’on sait, pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur lui.

Source | Takashi Iizuka à Shack News (GameHub TV)