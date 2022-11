Fortnite Patch 22.30 : nouveaux skins, The Herald, Missions et plus

Le patch 22.30 de Fortnite est arrivé le mardi 1er novembre 2022. Il s’agit de la quatrième mise à jour de contenu de la saison 4 de Fortnite. Juste en dessous, nous vous expliquons quels sont les changements et les nouvelles les plus importants que ce patch de la saison 4 de Fortnite a apporté au chapitre 3, comme de nouveaux skins et de nouvelles Missions :

Tous les nouveaux articles skins du patch 22.30 de Fortnite

Le patch 22.30 de Fortnite Battle Royale a apporté avec lui de nouveaux objets skins sous forme de skins, de sacs à dos, de pointes et bien plus encore :

En construction.

Nouvelle carte de l’île Fortnite après le patch 22.30

La nouvelle carte de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite après le patch 22.30 est la suivante :

En construction.

Nouvelles missions ajoutées avec le patch Fortnite 22.30

Le patch Fortnite 22.20 a ajouté de nouvelles missions hebdomadaires et plus encore.

En construction.

Nouvelles armes et objets dans le patch 22.30 de Fortnite

Le patch Fortnite 22.30 a apporté de nouvelles armes et objets.

En construction.

Autres changements et actualités du patch 22.30 de Fortnite

En construction.

Fortnite : notes de mise à jour 22.30

Voici ce qui est prévu d’être corrigé ou modifié dans Fortnite avec le patch 22.30 :

Modifications et correctifs généraux de Battle Royale

L’interface des véhicules ne revient parfois pas à la normale après les avoir quittés. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Un problème inconnu fait que l’équipement d’une variante casquée de le skin d’Erisa fait apparaître sa tête complètement noire. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Modifications et correctifs créatifs

Un problème imprévu fait que les appareils qui déplacent des objets ne fonctionnent pas correctement entre les tours. Cela sera corrigé avec ce patch.

Avis de compétition Fortnite

En construction.

Il s’agit du quatrième patch de la saison 4 de Fortnite. Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de cette nouvelle saison, notamment comment améliorer les armes et comment terminer toutes les missions.

Polices : Epic Games Trello, Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration