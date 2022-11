Duels de Yu-Gi-Oh! plus proche d’être comme dans l’anime grâce à l’invention d’un streamer

Qui ne se souvient pas avec émotion des duels spectaculaires et fous de l’anime Yu-Gi-Oh !? Eh bien, aujourd’hui, nous sommes sur le point de pouvoir les reproduire dans la vraie vie. Un streamer a créé un système qui lui permet de montrer via la réalité augmentée les monstres qu’il invoque en jouant au jeu de cartes populaire de Konami. Juste en dessous on vous dit en quoi ça consiste :

C’est le système qui invoque les Monstres de Yu-Gi-Oh! dans la vie réelle

Le streamer français SuperZouloux a été l’architecte de cette invention particulière. Puisqu’il diffuse souvent le jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, il a pensé qu’il donnerait un coup de jeune à ses flux. Et souvent un nettoyant pour le visage. Dans cette vidéo, il commente l’ensemble du processus :

L’idée est très simple : grâce à sa configuration multi-caméras, SuperZouloux a créé un système qui fait qu’à chaque fois qu’il invoque un Monstre depuis son Deck/Deck, il y a un petit changement de caméra et le Monstre en question apparaît avec une petite animation . Le streamer précise qu’il n’a fait cela qu’avec les monstres qu’il a dans son propre Deck, mais c’est toujours un travail assez louable avec un résultat très digne. Cet autre clip vidéo le résume mieux :

Au moment d’écrire ces nouvelles, Yu-Gi-Oh! Il compte plus de dix mille cartes différentes entre Monstres, Sorts et Pièges, alors imaginez le travail titanesque qu’il faudrait faire pour couvrir toutes les possibilités à travers ce système.

Dans l’anime et le manga de Yu-Gi-Oh! et ses nombreuses suites, les Monstres « prennent vie » grâce au « Solid Vision System », une technologie fictive qui sont essentiellement des hologrammes hyperréalistes. Ce que SuperZouloux a créé vise à imiter ce trait caractéristique de Yu-Gi-Oh !.

Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions (2016), dans lequel on voit Seto Kaiba aux côtés de son Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon

Kazuki Takahashi, le créateur de ce manga populaire qui est devenu plus tard une franchise de plusieurs millions de dollars, est décédé en juillet dernier. Les jeux vidéo les plus récents de Yu-Gi-Oh! ce sont CROSS DUEL (2022), Master Duel (2022) et Rush Duel : Dawn of the Battle Royale !! (2021).

Source : YouTube/SuperZouloux