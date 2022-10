Dwayne Johnson sur Black Adam contre Superman : « Quand ça arrivera, nous allons casser Internet »

Depuis l’apparition de Black Adam dans le DCEU, beaucoup ont déjà rêvé de l’affrontement plus que probable entre Superman et l’anti-héros incarné par Dwayne Johnson, encore plus depuis la confirmation du retour de l’Homme d’acier au cinéma par Henry Cavill lui-même. Maintenant, The Rock a parlé d’un tel moment désiré, un « versus » qui se produira certainement dans le futur, mais en aucun cas ce ne sera l’apogée des deux personnages, mais il y a beaucoup plus de prévu. Même ainsi, Dwayne Johnson lui-même prévient : « Quand il arrivera, nous casserons Internet. »

Le « versus » attendu entre Superman et Black Adam

C’est ce qu’a récemment assuré l’acteur lui-même dans une interview accordée à JOE.ie (via The Direct), assurant que l’affrontement entre les deux personnages sera tout un événement pour le DCEU, même s’il mettra encore du temps à arriver : « We are profitant tellement du moment d’Henry Cavill maintenant… Je me sens comme le Père Noël. Je sais qu’un cadeau est en préparation avec Black Adam. Un cadeau pour tous les fans. L’idée que Superman d’Henry Cavill et moi-même travaillions ensemble sur une éventuelle confrontation dans l’avenir du DCEU est très amusante à dire. La vérité est que cette confrontation, sans aucun doute, serait transcendantale », commente l’acteur.

Pour autant, il assure que cette confrontation ne serait qu’une infime partie de tout ce qui est à venir : « Ce que nous voulons faire de notre côté, chez Seven Buck Productions, c’est construire une narration sur le long terme. Et pour que ce combat entre Black Adam et Superman ne soit qu’un moment dans une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus grande. Je pense que cela pourrait être dit et fait de la bonne manière », poursuit The Rock.

« Vous avez la force la plus puissante de l’univers et son nom est Superman. Personne ne peut égaler cela. Ensuite, une force perturbatrice comme Black Adam apparaît, qui peut tenir tête au Kryptonien. Il y a beaucoup de choses que les fans accepteront et trouveront même plus intéressantes dans notre récit de l’avenir du DCEU. Et quand ce moment viendra, parce que ce sera le cas, j’en suis sûr… Quand ce moment viendra, Henry Cavill et moi casserons Internet. »

Source | The Direct | JOE.ie