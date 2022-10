Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse remaster a enfin une date de sortie sur PC et consoles

Les amateurs d’horreur continuent d’avoir de la chance. Le nombre de jeux, films et séries du genre que nous recevons ou verrons dans les mois à venir est impressionnant (Signalis, The Chant, The Callisto Protocol, The Devil in Me, Alone in the Dark, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, tous les nouveaux projets de Silent Hill…). Et à tout cela, il faut ajouter le retour d’une autre saga classique d’horreur de survie comme Project Zero.

On parle de son quatrième opus, Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse, dont la remasterisation a confirmé sa date de sortie sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Ce sera le 9 mars 2023 lorsque, pour la première fois après près de 15 ans, le jeu quittera son exclusivité pour Nintendo Wii au Japon (il n’a jamais atteint l’Occident). Une belle occasion pour les amoureux à la fois de la franchise et de l’horreur de la découvrir.

une histoire de fantôme

Eh bien, à vrai dire, les fantômes que nous devons vaincre à l’aide de la caméra mystérieuse ne sont qu’une partie de l’intrigue. Project Zero 4 : Mask of the Lunar Eclipse nous apprend que plusieurs des filles ont été kidnappées et que l’intention de leurs ravisseurs était de les emmener dans un sanatorium avec on ne sait quelles intentions. Les filles ont été sauvées, mais deux d’entre elles sont mortes dans des circonstances mystérieuses plusieurs années plus tard.

Les survivants, que nous pouvons contrôler – cet épisode croise l’histoire de trois protagonistes différents – ne se souviennent pratiquement de rien de ce qui s’est passé, ils ne trouvent donc pas de meilleure idée que de revenir sur les lieux à la recherche de réponses. Comme vous pouvez l’imaginer, il aurait été bien préférable de laisser les plaies cicatriser d’elles-mêmes, car… Eh bien, quand vous les accompagnerez au sanatorium, vous comprendrez. Comme d’habitude, le jeu offre une expérience vraiment terrifiante.

En marge, on rappelle que Project Zero 5 : Maiden of Black Water a également reçu l’an dernier une version remasterisée, disponible sur PC et consoles. Dans ce lien, vous pouvez lire notre analyse.

Source | Gematsu