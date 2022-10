Amsterdam est tellement réaliste dans CoD: Modern Warfare 2 que les propriétaires d’hôtels se sont plaints de la carte basée sur celle-ci.

La fidélité avec laquelle la célèbre ville hollandaise a été recréée dans Call of Duty : Modern Warfare 2 n’a laissé personne indifférent. C’est logique, puisque la comparaison entre le jeu et la vie réelle montre un travail impressionnant des responsables. Cependant, atteindre un tel niveau peut entraîner des problèmes, comme c’est le cas des propriétaires du luxueux Conservatorium Hotel qui ont montré leur malaise à voir l’incontournable bâtiment accueillir les tournages dans le titre.

C’est le directeur de l’hôtel, Roy Tomassen, qui a déclaré qu' »ils ont pris note » après avoir déterminé que l’hôtel était « indésirable » un scénario du jeu. Dans le bref communiqué, on peut lire l’affirmation suivante : « Nous ne soutenons pas les jeux vidéo qui semblent encourager l’usage de la violence, c’est quelque chose qui ne reflète pas nos valeurs et nous regrettons notre apparente apparence indésirable. »

Certains endroits sur la carte multijoueur sont pratiquement identiques à l’hôtel d’Amsterdam

Ce n’est pas la première fois : qu’est-il arrivé au Museum and Marina Bay Grand Prix ?

La carte multijoueur basée sur le circuit de Formule 1 de Marina Bay est l’une des plus populaires du titre. Nous avons joué à plusieurs jeux dessus et son design est vraiment spectaculaire, mais il était aussi dans l’œil de l’ouragan. Il a surpris tout le monde avec son annonce, mais la version bêta a été immédiatement éliminée, pour revenir plus tard avec certains changements esthétiques, comme l’apparence des voitures F1 elles-mêmes.

Encore plus méconnue est la carte du Musée, protagoniste lors de la bêta et disparue sans aucun avertissement, puisqu’il n’en reste aucune trace. Son énorme ressemblance avec le J. Paul Getty Museum de Los Angeles, en Californie, a donné lieu à de nombreuses théories sur d’éventuelles revendications des responsables. Pour le moment, rien ne confirme le retour de la carte, qui a beaucoup plu aux joueurs, puisque sa conception offrait de nombreuses possibilités en mode Dominion.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est désormais disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Très bientôt vous pourrez lire notre analyse avec une note ; en attendant on vous dit ce qu’on a pensé de la campagne. Et dans quelques jours (16 novembre), la tant attendue version 2.0 de Warzone fait ses débuts, appelée à devenir l’un des jeux les plus populaires dans les années à venir.

Source | De Volkskrant ; via PC Gamer