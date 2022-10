Un pilote de NASCAR défie le danger et réussit une cascade de jeu vidéo ; il l’a appris en jouant à GameCube

Tout le monde sait que de nombreux athlètes aiment les jeux vidéo autant que nous. Nous avons vu de nombreuses histoires de joueurs de football célébrant des buts comme les personnages de leurs titres préférés, mais aucune n’est aussi unique que celle qui s’est produite hier lors de la série Xfinity 500 Playoffs Cup 2022 au Martinsville Speedway.

Vous vous souvenez quand dans de nombreux jeux de conduite, on profitait du manque de réalisme pour prendre les virages en se collant au mur ? Eh bien, c’est exactement ce qu’a fait le pilote américain Ross Chastain. Une manœuvre vraiment imprudente, car elle a non seulement mis en danger sa sécurité, mais celle du reste des rivaux contre lesquels il a concouru sur la piste. Ni court ni paresseux, interrogé à ce sujet à la fin de la course, il a commenté qu' »il s’était entraîné en EA NASCAR 2005 : Chase For The Cup pour Nintendo GameCube ». Heureusement que je n’ai pas joué à Driver ou Mario Kart…

Avec prudence, cher conducteur : les meilleurs jeux de voiture de 2022

Cette année, les amateurs de conduite ont de nombreuses options pour profiter des sports mécaniques à la maison. Gran Turismo 7 est l’un des plus populaires ; le retour d’une saga légendaire pour PS5 et PS4, et si vous aimez imiter Fernando Alonso et son Alpine – j’espère que les choses iront mieux pour vous que pour le pilote asturien au Mexique – vous avez le célèbre F1 22.

Avec un ton plus arcade et des courses effrénées, vous avez GRID Legends, qui est arrivé sur PC et consoles en février. En revanche, si le rallye est votre truc, vous pouvez jeter un œil aux prochaines Générations WRC, dont la date de sortie est fixée au 3 novembre. Enfin, il ne faut pas oublier qu’une saga classique comme peu d’autres revient le 2 décembre : Need for Speed ​​​​Unbound est le nouvel opus.

