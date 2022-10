Les montures légendaires de Pokémon Scarlet et Purple sont vues dans une nouvelle vidéo

La région de Paldea se présente aux nouveaux Dresseurs avec une nouvelle aventure et plein de créatures à attraper. Le monde ouvert de Pokémon Scarlet et Purple nous permettra d’explorer des villes et des zones inhospitalières, il sera donc parfois utile de monter sur le dos d’un de nos amis les animaux. Les montures légendaires ont été présentées dans une courte bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessus.

Koraidon et Miraidon sont les deux Pokémon légendaires de cette neuvième génération. Le premier d’entre eux, semblable à un iguane dans ses formes, attire l’attention pour sa ressemblance avec une moto. Il a des roues comme un véhicule et est capable de voler. Pendant ce temps, Miraidon combine un look robotique avec une forme qui ressemble à celle d’un dragon. Il a des propulseurs sur ses pattes arrière, ce qui lui permet également de se propulser rapidement.

Ces deux Pokémon nous permettront non seulement de voyager à travers Paldea par voie terrestre, mais ils deviendront également des navires et des créatures volantes selon que nous avançons par voie terrestre, maritime ou aérienne. Bien sûr, nous pouvons également les utiliser au combat et montrer la puissance de nos partenaires de combat à d’autres entraîneurs.

Les Pokémon légendaires sont bien alimentés.

18 novembre sur Nintendo Switch

Pokémon Scarlet et Purple seront mis en vente le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet opus tant attendu, nous vous conseillons de jeter un œil à nos premières impressions. Avant son lancement nous vous proposerons l’analyse correspondante.

The Pokémon Company a récemment présenté un nouveau Pokémon de type Spectre, nul autre que Greavard, une sorte de chien avec une bougie sur la tête. « Greavard est très sympathique et quand quelqu’un fait attention à lui, il est si heureux qu’il le suit partout où il va. Cependant, il absorbe aussi lentement et par inadvertance la vie de ceux qui l’entourent. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet dans cette news.

