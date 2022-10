Fortnite : agenda hebdomadaire du 31 octobre au 6 novembre ; Patch 22h30, skin Club et plus

Le mois d’octobre 2022 nous quitte et novembre commence. Cette semaine il y a aussi des nouveautés sur Fortnite, comme le nouveau skin Club, le patch 22.30 ou encore les nouvelles Missions de la Saison 4. Juste en dessous on récupère tout ce qui sera nouveau cette semaine. Allons-y:

Toute la semaine (31 octobre – 6 novembre)

Tout au long de la semaine, il pourrait y avoir plus de contenu dans Fortnite publié soudainement et sans avertissement d’Epic Games.

lundi 31 octobre

Deux nouvelles quêtes Nightmare Before the Tempest sont ajoutées.

mardi 1er novembre

L’événement Halloween 2022 se termine.

Le patch Fortnite 22.30 arrive. Cette mise à jour de contenu nécessite un téléchargement et ajoutera de nouveaux skins, de nouvelles missions et bien plus encore au système de fichiers du jeu.

Le Dyer est disponible ; est le skin Fortnite Club de novembre 2022.

mercredi 2 novembre

Il n’y a pas de contenu spécifique prévu pour ce jour de la semaine sur Fortnite.

jeudi 3 novembre

Missions Fortnite Saison 4 Semaine 7.

Les missions Herald sont disponibles, et nous pourrons débloquer ce skin.

vendredi 4 novembre

Un nouveau skin ajouté avec le patch 22.30 devrait arriver en store.

samedi 5 novembre

Il n’y a pas de contenu spécifique prévu pour ce jour de la semaine sur Fortnite.

dimanche 6 novembre

Il n’y a pas de contenu spécifique prévu pour ce jour de la semaine sur Fortnite.

Cette semaine, l’événement Halloween se termine et Fortnite revient à la tendance habituelle : patch, nouvelles missions et nouveau contenu pour le jeu bien que, comme on dit, cette fois ce ne sera pas thématique car il n’y a pas de vacances impliquées.

Comme toujours, dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés du jeu, y compris des choses aussi utiles que la façon de terminer toutes les missions.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration