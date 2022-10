Le producteur de God of War Ragnarök explose et le studio recommande de couper les mots pour éviter les spoilers

C’est encore arrivé. God of War Ragnarök est encore à quelques semaines du marché, mais il y a déjà des stores qui ont vendu quelques exemplaires, donc des spoilers ont commencé à faire surface sur les réseaux sociaux et Internet. Le producteur de God of War Ragnarök et réalisateur de God of War (2018), Cory Barlog, n’a pas pu éviter la frustration et a chargé les stores qui vendent le jeu en avance. De plus, l’étude a recommandé de faire taire les mots-clés sur les réseaux.

« Un store vend le jeu presque deux semaines avant sa sortie, juste décevant », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que tout le monde doit esquiver les spoilers. Si vous voulez jouer équitablement, c’est complètement stupide de devoir faire ça, ce n’est pas comme Sony Santa Monica l’aurait voulu. »

Dans le premier tweet, Cory Barlog a commenté qu’il comprend maintenant que certains développeurs choisissent d’inclure un seul programme d’installation sur les disques physiques, bien qu’il se soit corrigé plus tard et a admis que ces mots étaient dus à la frustration : « Pour être clair, j’exprimais ma frustration dans le premier tweet, ne préconisant pas du tout que cela soit fait. Ce n’est pas l’avenir que je veux en tant que joueur ou développeur. Je suis plus que frustré, je me sens mal pour l’équipe. Toute cette épreuve est incroyablement stressante pour nous tous.

Santa Monica demande de faire taire les mots-clés

Le studio à l’origine du titre s’est officiellement adressé à Twitter pour conseiller aux joueurs de désactiver les mots-clés liés au jeu. « Alors que nous nous rapprochons du lancement, il est important pour notre studio de préserver l’expérience God of War Ragnarök afin que les joueurs puissent profiter du jeu pour la première fois sans spoilers. Nous vous demandons de bien vouloir faire attention aux nombreux fans qui ne veulent pas regarder accidentellement des clips, du gameplay ou des spoilers narratifs. »

Sony Santa Monica travaille dur pour éliminer ce matériel du réseau, mais ils sont conscients qu’il est impossible de tout éliminer. « Nous vous recommandons fortement de désactiver tous les mots-clés ou hashtags associés au jeu jusqu’au jour du lancement. »

God of War Ragnarök sera disponible le 9 novembre sur PS4 et PS5. Sony Santa Monica mettra en œuvre le mode photo après le lancement.

