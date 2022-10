Un fan recrée tous les boss finaux Elden Ring dans le monde de Hollow Knight, et le résultat est impressionnant

Dans la vie, il y a toujours des choses dont, même sans le savoir, on finit par avoir besoin. Et ce croisement spectaculaire entre Elden Ring et Hollow Knight en fait partie. C’est le travail de l’utilisateur de Redditt Lub, qui a décidé de concevoir tous les boss du RPG d’action de From Software, mais semblant qu’ils auraient été présents dans Hallownest, le monde de la célèbre metroidvania de Team Cherry.

Outre les problèmes créatifs, s’il s’agit d’un travail titanesque pour quelque chose, c’est à cause du nombre de boss qui existent dans Elden Ring, puisqu’entre principal et secondaire le chiffre s’élève à plus de 160. En fait, l’utilisateur n’a pas terminé la collection et jusqu’à présent, il a partagé le design d’environ 40, dont l’un des plus populaires : Godrick le greffé. Ici vous les avez.

Le Hollow Knight cède son tour à Hornet

Hollow Knight est sans aucun doute l’un des jeux vidéo les plus appréciés et les mieux notés de la dernière décennie. Une aventure d’action avec des éléments metroidvania dans laquelle nous explorons un royaume désolé infesté d’insectes, gouverné par Flash et dans lequel, comme dans les jeux From Software, nous faisons face à d’innombrables dangers tout en recherchant des secrets sans fin.

Et dans les mois à venir (premier semestre 2023), nous aurons l’occasion de profiter de sa suite tant attendue, Hollow Knight : Silksong. L’attente a été longue, mais maintenant nous nous rapprochons de l’avoir entre nos mains. En juin dernier, Team Cherry nous a conquis avec sa dernière bande-annonce et a confirmé que le titre sera également inclus dans le Xbox Game Pass dès le jour de son lancement.

De son côté, Elden Ring fait partie des candidats au GOTY 2022 et nous n’avons aucune nouvelle de son avenir, à l’exception du dernier patch dans lequel de nouvelles maps ont été évoquées. Raison plus que suffisante pour que la communauté spécule sur d’éventuelles extensions ou DLC, quelque chose de commun dans les jeux du studio.

Source | Lub sur Reddit