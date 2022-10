Obtenez des objets exclusifs gratuits dans CoD: Modern Warfare 2 grâce à Twitch

Deux jours seulement se sont écoulés depuis le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2 et c’est déjà l’un des jeux les plus en vogue. Un opus très attendu qui recueille des critiques positives, notamment dans sa facette multijoueur. Le prélude à Warzone 2.0, la nouvelle version du populaire battle royale de la saga qui sera disponible le 16 novembre.

Que vous en profitiez ou que vous prévoyiez de le faire bientôt, c’est le moment idéal pour commencer à ajouter gratuitement des objets à votre inventaire : bannières de joueurs, icônes, décorations d’armes et, plus intéressant encore, un puissant fusil de sniper personnalisé avec divers accessoires. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir l’ensemble du package est de lier vos comptes Twitch et Activision et de regarder un match en direct. Nous vous indiquons les étapes à suivre.

Ici, vous pouvez voir en temps réel combien de minutes de visionnage il vous reste pour obtenir toutes les récompenses

Comment lier votre compte Call of Duty à votre compte Twitch

La première chose que vous devez faire est de lier vos comptes Activision et Twitch. Le compte Activision est le même que celui que vous utilisez pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare 2, vous devez donc accéder aux paramètres de votre profil sur Twitch, sélectionner DROPS et rechercher le nom du jeu, jusqu’à ce que vous voyiez quelque chose comme l’image montre au dessus. Si vous appuyez sur connecter, vous devrez vous connecter avec votre plateforme préférée dans ce lien. Enfin, recherchez une diffusion en direct du titre et assurez-vous que les éléments suivants apparaissent dans les balises : [DropsEnabled] Soit [DropsActivados].

À partir de ce moment, il vous suffit de laisser le flux ouvert pendant un certain temps. Si vous revenez à la section DROPS de votre profil Twitch, vous pourrez vérifier combien de minutes se sont écoulées et savoir quand vous obtiendrez les récompenses. Le prix le plus attrayant de tous est le fusil de sniper Watchdog 141 Blueprint, car il sera immédiatement disponible auprès de l’armurier pour le multijoueur Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0, disponible le 16 novembre. Il vous faut 1h de visionnage pour vous l’approprier.

Call of Duty: Modern Warfare 2 est maintenant disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Bientôt, vous pourrez lire notre analyse avec une note ; en attendant, on vous dit ce qu’on a pensé de la campagne principale.

Source | Call of Duty: Modern Warfare 2 sur Twitch