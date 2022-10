Zero Latency entre dans la nouvelle génération. L’expérience VR ultime ?

Ni Meta Quest, ni Valve Index ni bien sûr PlayStation VR. Peu importe les lunettes de réalité virtuelle que vous avez essayées à la maison. Rien ne se compare à l’expérience recherchée par des centres comme Zero Latency. Que ce soit à cause des câbles périphériques en question, ou parce que vous n’avez pas assez d’espace dans votre salon, le fait est que les aventures VR en free-roam sont un monde à part. Et désormais plus qu’un monde, on parle d’un univers.

Zero Latency vient d’inaugurer une nouvelle génération de réalité virtuelle immersive de la main de HTC qui éliminera le reproche le plus récurrent de l’expérience : le sac à dos. Désormais, ce sera nous, le spectateur et une arme. Plus besoin de transporter un sac à dos pour suivre notre position. Le nouveau casque s’occupe de tout et rend les jeux beaucoup plus confortables et dynamiques.

Si vous avez visité l’un des centres de l’entreprise, vous saurez de quoi nous parlons. Il était impossible d’aller vers eux et de ne pas repartir en sueur et épuisé comme si on venait de courir un marathon. Maintenant, le groupe est moins exigeant et plus reconnaissant, s’ouvrant à de nouveaux publics, adoucissant l’impression qu’on a et nous donnant envie de répéter le lendemain. Un changement qui représente un avant et un après et qui, cependant, ne vient pas seul.

Le casque (HTC VIVE Focus 3) intègre non seulement un design plus ergonomique et plus léger, mais représente également un nouvel élan graphique. De la résolution 5K (une première dans l’industrie) à un champ de vision de 120 degrés, le tout à une moyenne de 90 images par seconde qui offre fluidité et naturel tout en aidant à combattre les vertiges. Deux microphones doubles avec suppression du bruit et son spatial 3D sont intégrés aux lunettes. Immersion totale.

Maintenant la question est, qu’en est-il des jeux ? Ce sera désormais la grande mission de Zero Latency, obtenir des propositions qui tirent le meilleur parti de la technologie. Le premier arrêt sera une expérience basée sur Warhammer Space Marine qui semble effrayante même pour les territoires en dehors de la saga Games Workshop comme le nôtre. Après elle, ils adresseront une licence selon laquelle « il n’y a personne au monde qu’ils ne connaissent pas » et qui satisfera deux des demandes les plus courantes aujourd’hui dans le centre : qu’il soit pour toute la famille et qu’il ne soit pas fondé uniquement et exclusivement sur l’action.

Les deux propositions arriveront en 2023 et les huit expériences différentes que Zero Latency nous permet de choisir aujourd’hui seront ajoutées. D’une durée comprise entre 30 et 60 minutes, ils traitent de genres et de mécanismes pour tous les publics (et tous les goûts). De Mission Maybe, pour les plus petits de la maison, à Engineerium, pour ceux qui en ont marre de tirer et préfèrent défier le vertige en résolvant des énigmes à grande hauteur. Jusqu’à l’arrivée de Warhammer, le joyau de la couronne restera Undead Arena (les zombies nazis de Call of Duty dans la vraie vie, en gros) et Far Cry 3, avec une aventure sponsorisée par Ubisoft qui ravira les fans de la série en sauver Vaas Montenegro, son méchant le plus emblématique.

Nous avons pu profiter à nouveau de Far Cry avec le nouvel appareil et nous pensons que cela vaut bien une deuxième visite. Comme nous l’avons dit, le confort et le dynamisme sont différents et enrichissent grandement l’expérience. Avec la confiance qui vient de savoir que Zero Latency n’est pas seulement arrivé, mais s’installe depuis plus de cinq ans, il ne reste plus qu’à attendre que ses équipes de développement et ses collaborations continuent à étendre ses racines avec plus de jeux et d’expériences. La nouvelle génération de VR en itinérance libre est arrivée.