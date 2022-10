Cinq clés d’Assassin’s Creed Valhalla avant la fin de l’histoire d’Eivor

Près de deux ans se sont écoulés depuis qu’Assassin’s Creed Valhalla a débarqué dans les stores pour raconter le fantasme viking d’Eivor. Ubisoft a continué à mettre à jour le produit et a offert des nouvelles constantes aux joueurs, mais chaque histoire a une fin, et celle du protagoniste de ce jeu vidéo est déjà décrite dans Valhalla. Avec le prochain épisode qui approche à grands pas, le studio se prépare à dire au revoir à Eivor.

Le contexte de l’histoire

Le Raven Clan quitte sa Norvège natale à la recherche d’un nouveau foyer. Les navires accostent en Angleterre, l’île où ils comptent établir un campement permanent. Au IXe siècle de notre ère, l’Empire romain appartient déjà à l’histoire depuis 300 ans, il ne reste donc que les ruines de son ancienne splendeur. Dans les îles britanniques, les royaumes chrétiens ne vivent pas en harmonie. Les rois et les nobles divisent le territoire par la force et mènent des guerres intestines pour renforcer leur pouvoir. C’est dans ce contexte qu’Eivor se trouve depuis le début, car il utilise à la fois ses compétences martiales et son talent pour la diplomatie.

Eivor, chef de son peuple… et allié de l’Ordre des Cachés

Eivor est membre du Raven Clan, mais deviendra bientôt leur chef de facto. La mythologie nordique est très présente dans la vie du personnage. En fait, il a des visions récurrentes dans lesquelles il visualise Odin lui-même, un dieu pour les Vikings, alors qu’en réalité il faisait partie des Isu, la race qui a créé l’être humain. Le protagoniste d’Assassin’s Creed Valhalla rencontre Basim, un Maître Assassin qui l’initie aux enseignements du credo. Depuis, il devra continuer à veiller au bien-être de son peuple, mais en même temps, remplir les objectifs fixés par son destin dans l’Ordre des Cachés (la confrérie qui deviendra plus tard l’Ordre des Assassins).

Les extensions : nouveaux voyages et horizons

Assassin’s Creed Valhalla se déroule dans plusieurs endroits différents, principalement en Norvège et en Angleterre. Cependant, au cours de l’aventure, il visite également le Vinland, le nom par lequel les Vikings connaissaient ce qui est aujourd’hui le Canada et les États-Unis. En effet, ce peuple est arrivé en Amérique bien avant Christophe Colomb et sa flotte de conquérants espagnols.

La production d’Ubisoft va plus loin et explore d’autres lieux dans ses deux premières extensions payantes : La Colère des druides se déroule en Irlande, territoire hostile car les Fils de Danu font des ravages. Eivor doit non seulement pacifier le territoire et contrôler les troglodytes, mais aussi faire face aux problèmes causés par ces mystérieux chamans. Le Siège de Paris, la deuxième extension, dépeint une France gouvernée par un roi tyrannique. Bien que dans Assassin’s Creed nous ayons vu le Paris de la Révolution française, cela n’a rien à voir avec cette version médiévale, construite sur les ruines de l’Empire romain.

Comme nous l’avons dit, la mythologie est ancrée dans l’histoire du jeu vidéo. Pour cette raison, des royaumes mythologiques tels qu’Asgard ou Jotunheim se matérialisent dans les rêves oniriques d’Eivor, lorsque le joueur contrôle Odin. La troisième et dernière extension, The Dawn of Ragnarök, concentre son attention sur la divinité. Lui seul pourra affronter l’horreur qui plane sur Svartálfaheim, le royaume des nains.

Deux ans de contenu gratuit

Ubisoft a sorti le jeu en novembre 2020, coïncidant avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles. Le RPG en monde ouvert développé par les studios montréalais — avec l’aide précieuse de bien d’autres — comportait déjà une énorme quantité de contenu dès le « day one », mais au cours de ces deux années, il s’est nourri d’histoires inédites (Eivor se est même croisé Kasasandra) , des mises à jour régulières et de nouveaux modes de jeu.

Le pillage des rivières a été l’une des premières nouveautés à être mise en œuvre. Recruter un équipage, monter à bord du navire Dakkar, traverser des rivières inexplorées et attaquer des cibles pour des récompenses est une option pour les Vikings les plus intrépides. Les amateurs de mystères ont également pu entrer dans les Tombes des morts, un autre mode qui a été ajouté plus tard. Le plus ambitieux de tous est peut-être The Forgotten Saga, un mode roguelike dans lequel nous contrôlons Odin. C’est pratiquement un jeu indépendant, avec tous les ingrédients du genre.

Un dénouement pour l’histoire d’Eivor

À la fin d’Assassin’s Creed Valhalla, on s’est rendu compte qu’il y avait encore des marges d’intrigue lâches. Pourquoi Eivor est-il mort là où il est mort ? Beaucoup se sont demandés. Nous aurons la réponse dans The Final Chapter, un arc qui clôturera l’histoire du personnage et qui servira de point final à sa deuxième année de contenu post-lancement, ce qui indique finalement que la prochaine chose sera le nouveau jeu dans le saga, Assassin’s Believe Mirage. Le DLC sortira en 2022, bien qu’Ubisoft n’ait pas encore précisé quand exactement.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.