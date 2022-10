Henry Cavill dit au revoir à The Witcher; Liam Hemsworth sera le nouveau Geralt de Rivia

La semaine a été chargée pour Henry Cavill. Quelques jours après avoir confirmé son retour au DCEU en maintenant son rôle de Superman, nous apprenons que l’acteur britannique quitte The Witcher de Netflix. Ce sera Liam Hemsworth qui prendra le relais de Geralt de Riv après le départ de Cavill dans la série. On vous donne tous les détails juste ci-dessous :

Henry Cavill quitte The Witcher ; Liam Hemsworth sera le nouveau Geralt de Rivia

La nouvelle du départ d’Henry Cavill de la série The Witcher de Netflix a été rendue publique sur son compte Instagram par la publication suivante :

« Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d’aventures, mais je pose mon médaillon et mes épées pour la saison 4 », a déclaré Cavill. « Le fantastique Liam Hemsworth prendra le relais en tant que nouveau White Wolf », a-t-il poursuivi, terminant le message en souhaitant bonne chance à Hemsworth.

C’est Netflix lui-même qui a également confirmé le départ d’Henry Cavill de la série The Witcher via une entrée de blog. « Bien que la saison 3 de la série ne soit pas encore sortie, et ait déjà été renouvelée pour une quatrième, il y aura un changement dans le futur. Dans la saison 4, Liam Hemsworth sera le nouveau Geralt de Riv, un rôle joué par Henry Cavill pendant les trois premières saisons.

Les détails concernant le départ d’Henry Cavill de la série n’ont pas été divulgués, bien que, comme nous en avons discuté dans le premier paragraphe de cette nouvelle, son retour dans l’univers étendu de DC en maintenant son rôle de Superman pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Ou peut-être a-t-il trop pris à cœur le ridicule de l’équipe de rédaction de la série sur les romans d’Andrzej Sapkowski et les jeux vidéo CD Projekt.

La saison 3 de The Witcher sera diffusée à l’été 2023, comme annoncé lors de l’événement Tudum 2022 en septembre dernier.

Qui est Liam Hemsworth, le prochain Geralt de Riv ?

Liam Hemsworth est un acteur australien né en 1990. Il est le frère cadet de Chris Hemsworth (Thor dans l’univers cinématographique Marvel) et a été marié à Miley Cyrus entre 2018 et 2020.

Liam Hemsworth joue Gale Hawthorne dans The Hunger Games

Au cinéma, l’un de ses rôles qui lui a valu le plus de reconnaissance est celui de Gale Hawthorne dans la saga The Hunger Games.

Sources : Instagram/Henry Cavill, Netflix, Wikipédia/Liam Hemsworth