Officiel : House of the Dragon 2 n’arrivera qu’en 2024 et promet de corriger l’un de ses aspects les plus décriés

En raison des délais que la production de House of the Dragon gère, la série à succès HBO Max appartenant à l’univers Game of Thrones en tant que préquelle, il semblait plus qu’évident que sa deuxième saison n’arriverait pas en 2023. Et c’est que bien que sa première ait eu lieu il y a plus de deux mois, une série d’une telle ampleur nécessite plus de temps que d’habitude pour le tournage et la post-production. Maintenant, le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a officiellement réitéré que la saison 2 de House of the Dragon n’arrivera qu’en 2024, à une date précise qui reste à confirmer. C’est ainsi que les médias Vulture le reprennent après avoir parlé avec l’exécutif.

House of the Dragon abandonnera plus de sauts dans le temps

« Nous commençons à peine à mettre les plans en place et, comme la dernière fois, il y a beaucoup d’inconnues. Il ne s’agit pas d’être timide ou réservé, mais vous ne voulez pas dire qu’il sera prêt à cette date, et ensuite devoir le déplacer », explique l’exécutif de HBO à propos de la deuxième saison de House of the Dragon. « Ne l’attendez pas pour ’23. Je pense plus comme quelque part en 24 », ajoute Bloys. « J’essaie de ne pas trop commenter le développement, donc il n’y a pas grand-chose à dire si ce n’est que lorsque nous trouverons l’histoire dont George est satisfait et dont nous sommes satisfaits, nous passerons à autre chose. »

En revanche, l’un des deux showrunners de la série, Ryan Condal, a récemment assuré que dans la deuxième saison ils parieraient sur un développement plus linéaire que celui de la première saison, résolvant ainsi l’un des aspects les plus critiqués de la série. : les sauts temporaires et la difficulté de faire connaissance avec nombre de ses interprètes en raison de leurs apparitions fugaces d’un épisode à l’autre.

«Je dirai, en récompense à notre merveilleux public pour nous avoir suivis à travers tous les sauts dans le temps, vous avez terminé. Nous raconterons désormais l’histoire en temps réel », a assuré Condal.

House of the Dragon reviendra dans le courant de 2024 avec sa deuxième saison sur HBO Max.

