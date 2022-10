Michael J. Fox a un plan pour le redémarrage de Returnal vers le futur : que Marty McFly soit une fille

Bien que la saga Returnal vers le futur ne semble pas connaître l’un des nombreux remakes ou redémarrages si à la mode ces dernières années -comme son réalisateur, Robert Zemeckis, condamné il y a quelques années-, cela ne semble pas déraisonnable que dans un avenir, le retour d’une marque cinématographique qui fait déjà partie de la culture populaire comme Returnal vers le futur peut devenir une réalité. Et l’un de ses principaux protagonistes, le célèbre Michael J. Fox, y a déjà pensé, dont l’idée d’un remake est qu’il soit interprété par une fille dans le rôle de Marty McFly, ou quelle que soit son éventuelle version féminine. appelé. C’est ainsi que le média Entertainment Weekly le reprend après avoir interviewé l’interprète.

« S’ils recommençaient, Marty devrait être une fille »

Ainsi, après avoir évoqué ses récentes et émouvantes retrouvailles avec l’acteur Christopher Lloyd -dans le rôle du également iconique Docteur Emmett Brown, « Doc » pour les amis-, Michael J. Fox a réfléchi à un possible retour de Returnal vers le futur, qui vaut le détour. redondance : « En fait, je pensais que s’ils devaient refaire le film, ils devraient le faire avec une fille comme Marty. Il y a quelque chose dans la saga qui se connecte avec les gens à tous les niveaux. J’ai l’impression que ce sera encore comme ça », confie l’acteur.

Et c’est que malgré la polémique qui entoure les changements de sexe ou d’ethnie des personnages de films ou de séries par rapport à leurs versions originales, Michael J. Fox estime que la saga va au-delà de ses personnages ou interprètes et fait déjà partie de culture populaire: « Non seulement les gens l’aiment et s’en souviennent, mais ils le célèbrent, le serrent dans leurs bras et me tatouent le visage sur la jambe, et je veux dire que c’est fou, mais dans le bon sens », reconnaît-il Fox.

« J’adore ça et ce n’est que récemment que j’ai pu l’embrasser d’une certaine manière. Ce n’est pas qu’il l’a rejeté avant, ou qu’il n’en était pas fier, mais il n’a pas pleinement compris à quel point les gens étaient liés à lui, à quel point il comptait pour eux », faisant référence à l’énorme succès des films et à la façon dont ils ont transpiré au fil des décennies.

Source | Divertissement hebdomadaire