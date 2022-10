Annonce des jeux gratuits Xbox Series X|S et Xbox One avec Gold novembre 2022

La division Xbos dévoile la paire de jeux qui sera liée à la promotion Games with Gold en novembre 2022. Tous les utilisateurs d’abonnements Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pourront ajouter ceux mentionnés ci-dessous sans frais supplémentaires. Une fois échangés, ils resteront dans votre bibliothèque numérique et vous pourrez les lire tant que vous serez membre de l’un d’entre eux. Les élus aux portes du nougat sont Praetorians : HD Remaster et Dead End job.

Jeux gratuits de novembre 2022 avec dates et plateformes en or

Praetorians HD Remaster – Disponible du 1er au 30 novembre sur Xbox Series X|S et Xbox One

Dead End Job – Disponible entre le 16 novembre et le 15 décembre pour Xbox Series X|S et Xbox One

De nombreux utilisateurs expérimentés connaissent le nom de Praetorians. Le classique de la stratégie sur PC est revenu sur le devant de la scène en 2020 avec une remasterisation incluant les consoles. Ses batailles à travers l’Égypte, l’Italie et la Gaule ont formé une campagne de plus de 20 missions, toutes contrôlant votre propre armée à la recherche de la victoire.

Prétoriens HD Remaster

Nous devons vous rappeler que depuis ce mois d’octobre, Xbox a réduit le nombre de jeux offerts sur une base mensuelle dans cette promotion. La raison était d’avoir atteint « la limite » de la capacité de l’entreprise à inclure des jeux enregistrés dans le programme de rétrocompatibilité avec Xbox 360. De 4 jeux (deux classiques et deux modernes), nous sommes passés à la moitié.

Vous avez encore la possibilité d’obtenir les deux élus au mois d’octobre. Windbound sera disponible jusqu’au 31 octobre, tandis que Bomber Crew: Deluxe Edition prolongera son séjour de quelques semaines supplémentaires, jusqu’au 15 novembre. Microsoft met l’accent sur Game Pass comme objectif principal pour renouveler le catalogue de ses utilisateurs.

Source : fil Xbox