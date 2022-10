Marvel Snap : Quelles sont les meilleures cartes du jeu ?

Le genre de cartes a un nouveau concurrent pour devenir le jeu le plus populaire du moment, nul autre que Marvel Snap. Ce nouveau titre sur mobile et PC a le charisme des personnages que nous connaissons tous et des designers experts du genre, qui ne tarderont sûrement pas à rassembler des millions de joueurs à travers le monde.

L’une des choses de base à savoir sur Marvel Snap est, comment pourrait-il en être autrement, quelles sont les meilleures cartes. De cette façon, nous allons lister ceux qui ne peuvent manquer dans aucune collection des joueurs les plus compétitifs, ainsi que ceux qui veulent commencer à gagner leurs premiers matchs.

Meilleures cartes Snap Marvel

Ici, nous vous laissons avec les meilleures cartes avec la méta actuelle :

Odin

Amérique Chávez

Angèle

Khazar

coeur de pierre

Somnambule

L’homme fourmi

Hombre de Hierro

Évêque

Ka-Tsar

Merveille bleue

mercure

oeil de faucon

Rappelons que, comme dans tout jeu de cartes valable, la valeur et la puissance de chaque carte dépendent aussi bien de la stratégie à suivre que de la synergie avec les autres. Avec lequel, il y a toujours la possibilité d’en trouver un très utile qui se trouve en dehors de la liste des niveaux les plus populaires si nous savons comment le combiner avec d’autres pour donner un résultat gagnant.