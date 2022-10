Gohan Beast détruit déjà dans Dragon Ball Legends : voici à quoi ressemble sa nouvelle transformation

Son Gohan a été l’un des grands protagonistes, avec Piccolo, du dernier film Dragon Ball Super : Superhero, dans lequel les deux mettent fin à la tentative de retour du ruban rouge. Avec une transformation bestiale (jeu de mots) et un design agressif, le fils de Goku a dépassé les limites de son pouvoir déchaîné pour avancer. On veut voir la transformation de Gohan Beast partout, mais pour le moment le premier jeu vidéo qui l’a intégré dans sa mécanique est Dragon Ball Legends.

Bien que nous ayons pu profiter du film relativement récemment, la vérité est que les principaux mouvements que nous y avons vus ont déjà été ajoutés et que vous pouvez apprécier ci-dessous. Le travail de fidélité est l’une des caractéristiques du jeu mobile et du Free to Play de Bandai Namco :

Beast Gohan entre dans la mêlée

Il se distingue pour être un personnage de catégorie physique et bleue, qui s’associe parfaitement aux personnages des épisodes de films et aux étiquettes de la lignée mixte Saiyan ou Goku lorsqu’il s’agit de responsabiliser ses coéquipiers.

Au-delà de cela, sa capacité principale guérit 30% de santé et 50% de ki, annule les maux de statut et les affaiblissements, et soustrait deux boules de dragon à l’ennemi tout en infligeant 20% de dégâts supplémentaires pendant 30 secondes.

Le personnage est disponible dans la nouvelle bannière d’invocation du jeu, où vous pouvez également trouver Piccolo et Pan, tous deux avec des skins et des capacités que nous avons vus pendant le film.