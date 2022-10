Tout ce que vous devez savoir avant de jouer à Marvel Snap : règles, bris d’égalité, obtenir des cartes…

Désormais disponible en téléchargement sur appareils mobiles et tablettes, iOS et Android, Marvel Snap, qui promet d’être le jeu de cartes de référence dans un futur proche. Avec le charisme des personnages de la Maison des Idées et une étude avec Ben Brode -ancien directeur de Hearthstone- aux manettes, il a sûrement tout pour réussir. Cependant, comme tout jeu compétitif, il nécessite certaines connaissances avant d’entrer dans les jeux en ligne, nous allons donc vous dire quelques petits détails que vous devez connaître avant de le faire.

La première chose à savoir est de savoir comment nous serons jumelés avec d’autres joueurs. Deux facteurs jouent ici: le premier, et comme dans d’autres jeux de cartes similaires, la séquence de victoires ou de défaites, ce qui fait que le matchmaking nous oppose à des joueurs qui sont dans une position similaire à la nôtre pour atteindre le maximum d’équilibre possible. D’un autre côté, évidemment, la taille et la qualité de notre collection entrent également en jeu, car cela n’a pas beaucoup de sens d’affronter des joueurs avec une énorme collection avec des cartes importantes si nous débutons, par exemple.

Comment se déroule le jeu ?

Pour savoir qui dévoilera ses cartes en premier, il suffit de regarder une chose, et c’est la luminosité du surnom de chacun des prétendants. Celui qui brillera sera celui qui commencera le jeu, et cela sera généralement dicté au hasard, bien qu’au cours du jeu, le joueur qui est en tête commencera généralement le jeu.

Pendant ce temps, en cas d’égalité, le jeu sera considéré comme gagné par le joueur qui a gagné dans l’un des endroits par la plus grande différence de points. De cette façon, s’il y a égalité dans n’importe quel endroit, le joueur qui a la plus grande différence avec celui qui a gagné sera déclaré vainqueur du jeu. Cependant, il peut évidemment y avoir un cas d’égalité absolue, dans lequel cas, aucun des joueurs ne perdra les cubes qu’il a misés.

Comment obtenir des boosters et des cartes des anciennes saisons ?

Pour mettre à niveau les cartes Marvel Snap, nous aurons besoin de boosters, que nous pouvons obtenir simplement en jouant ces cartes, en en obtenant un pour chaque tour terminé. Cependant, il est impossible de savoir quelle carte recevra ce boost après chaque tour, car il est défini de manière aléatoire.

Pendant ce temps, nous avons vu comment parmi les récompenses du Battle Pass, nous trouvons des cartes. Ici se pose la question de savoir comment les obtenir à l’avenir si nous n’allons pas pouvoir le faire durant la saison en cours pour quelque raison que ce soit : ne pas l’avoir acheté, ne pas avoir atteint le niveau requis, etc… Dans ce cas nous pouvons être assez calmes , puisque ceux-ci arriveront un peu plus tard dans le jeu, environ deux mois après leur apparition originale.

La Source: Marvel Snap