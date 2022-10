Somerville, le nouveau jeu du créateur de Limbo et Inside, annonce sa date de sortie

À ce stade, il est difficile de parler des indies les plus importantes et les plus influentes de l’histoire sans parler de Limbo. Et si nous devions en débattre en termes de qualité, Inside serait également sur la liste. Ce sont deux pépites du genre qu’on ne se lassera pas de recommander et qui, dès novembre, accueilleront un troisième petit frère à bras ouverts. On fait référence à Somerville, l’une des dernières surprises que 2022 nous réservait.

Le jeu vient d’annoncer sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce, où il confirme qu’il débarquera sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S le 15 novembre. De plus, Somerville sera disponible dès la sortie de la boîte sur Game Pass, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas l’essayer.

De quoi parle Somerville ?

Bien qu’il ne soit pas développé par Playdead (le studio derrière Limbo et Inside) ni réalisé par l’auteur des deux (Arnt Jensen), le jeu est contrôlé par celui qui était l’autre 50% des deux projets. Nous nous référons à Dino Patti, co-fondateur de l’entreprise et producteur exécutif de ce qu’il a créé. Patti a quitté Playdead il y a quelques années à la recherche de nouvelles aventures et, à la suite de celles-ci, elle se présente aujourd’hui à nous avec un nouveau studio, Jumpship, et son premier travail, Somerville.

Le jeu est défini comme un it, comme une aventure de plate-forme de puzzle similaire à Limbo et Inside, mais sans puzzles ni plates-formes. C’est ainsi que Dino Patti s’est montré mystérieux et contradictoire concernant la mécanique, dont ils n’ont fait que confirmer que nous ne nous limiterons pas à se déplacer en deux dimensions.

Nous devrons guider notre famille (nous gérerons le père, la mère et le fils) à travers les ruines de la civilisation tout en évitant une invasion extraterrestre et tous les pièges et artefacts mortels qui en résultent. Sans dialogue, comme ses références claires, l’histoire sera racontée à travers les scénarios et nos actions. Son thème de science-fiction et ses réminiscences claires de La guerre des mondes constituent l’une de ces expériences que, moins on en sait avant de s’y plonger, mieux c’est.