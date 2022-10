Une figure légendaire de Sega et des jeux vidéo décède : au revoir à Rieko Kodama

Rieko Kodama, développeur mythique de SEGA, est décédé en mai dernier à l’âge de 58 ans, alors que la nouvelle vient d’être rendue publique. Des soupçons sur la mort de cette figure importante de l’industrie du jeu vidéo ont commencé à circuler à travers le message souvenir qui figure au générique de Mega Drive Mini 2, une information qui a été officiellement confirmée par le producteur Yosuke Okunari. Le développeur, qui a travaillé sur des titres de l’envergure de Sonic, Phantasy Star ou encore Skies of Arcadia, laisse derrière lui un héritage d’œuvres qui perdurera dans le temps.

« Comme vous pouvez le comprendre, nous la respections, » répondit Okunari. Puis, SEGA a publié son propre message à ce sujet : « Nous prions pour que le défunt repose en paix. Nous lui exprimons notre gratitude pour son énorme contribution à SEGA.

Un des pionniers de l’industrie du jeu vidéo

À ses débuts au milieu des années 1980, il était connu sous le nom de Phoenix Rie. Elle a commencé comme graphiste, mais petit à petit, elle a pris du poids et a fini par travailler comme productrice et réalisatrice. Parmi les jeux auxquels elle a participé figurent des titres tels que Sonic The Hedgehog et sa suite, Skies of Arcadia ou Phantasy Star IV, ce dernier en tant que réalisateur. Elle a été honorée pour sa carrière professionnelle et a reçu le Pioneer Award des Game Developers Choice Awards.

Yuji Naka, le créateur de Sonic and Nights, est une autre des figures éminentes de l’ancien SEGA qui a voulu dire au revoir.

« Il a finalement été annoncé que Rieko Kodama est décédé. J’ai de bons souvenirs de travailler avec elle sur Phantasy Star et Sonic. Je suis allé à la veillée mortuaire et aux funérailles et je ne peux pas croire à quel point c’était soudain, je prie pour que son âme repose en paix. » Naka, qui a été renvoyé de Square Enix avant la sortie de Balan Wonderwold, a écrit un autre tweet, cette fois en japonais. « Je n’étais pas sûr de publier une photo des funérailles, mais je veux que tout le monde s’en souvienne. Rieko Kodama pour toujours.

En una entrevista con One Millon Power, Kodama aseguró que no se había sentido discriminada por ser mujer en una industria dominada por hombres: “No estoy segura de si fue por la cultura corporativa de SEGA, pero nunca me pareció estar en desventaja solo porque soy une femme. J’ai travaillé sur diverses choses liées au développement de jeux vidéo pendant 30 ans, et depuis que j’ai rejoint SEGA, je n’ai jamais été traité différemment des hommes », a-t-il commenté.

