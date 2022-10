House of the Dragon révèle 5 scènes supprimées de Daemon et les gens crient contre HBO

(Attention : il y a des spoilers pour la première saison de House of the Dragon ci-dessous.)

Le personnage de Daemon est devenu un favori des fans après la première saison de House of the Dragon. Bien qu’il soit un dangereux sociopathe, le Targaryen est aussi le seul à nous avoir proposé l’action et la sauce que nous recherchions en tant que spectateurs. Estimant que cela lui ferait plaisir à sa communauté, HBO a avoué toutes les scènes supprimées entourant sa silhouette et la seule chose qu’il a accomplie est de susciter la colère de certains adeptes qui réclament déjà sur les réseaux que la plateforme publie le « Daemon’s Cut ». « .

Apparemment, les scènes écartées par HBO nous montraient un Démon plus sensible et humain, avec une affection profonde et émouvante pour sa famille. Dans l’une d’elles, par exemple, le personnage a étreint et réconforté ses filles, Baela et Rhaena, après la mort de sa seconde épouse, Laena Velaryon. Dans un autre, Daemon a fondu en larmes sur la plage après avoir appris la mort de son frère, la fausse couche de Rhaenyra et la mort de sa fille Visenya. Et avec ceux-ci, de nature plus sensible, plusieurs sont tombés dans lesquels il était précisé qu’il était bisexuel et où il s’amusait avec les domestiques qui l’accompagnaient pendant les repas.

Habitués à le voir attaquer, saisir son cou et tuer avec ses yeux, ils ne sont pas nombreux à souligner que HBO a créé un monstre à partir d’un personnage qui, dans son ensemble, possède autant de clairs-obscurs que le reste des habitants de Westeros. . Et si ce n’était pas une erreur ? Et si précisément cette froideur et cette constriction dont Daemon a été doté étaient ce qui rend si émouvantes les scènes dans lesquelles, par exemple, il aide Viserys à monter les escaliers ou à s’agenouiller devant Rhaenyra ? Qui est le vrai Démon ? Le débat est servi.