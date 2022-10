Assassin’s Creed Valhalla dit au revoir en grand : plus de 20 millions de joueurs

Près de deux ans après sa sortie, Assassin’s Creed Valhalla continue de recevoir des mises à jour et du nouveau contenu. Cependant, le voyage d’Eivor touche à sa fin, car Ubisoft prévoit de conclure l’histoire du personnage avec un DLC gratuit plus tard cette année. Pendant ce temps, les Français ont célébré sur les réseaux sociaux que le jeu vidéo a déjà réuni plus de 20 millions de joueurs.

« Plus de 20 millions de joueurs se sont lancés dans le voyage épique vers Valhalla. Ils ont résisté aux côtés d’Eivor, de la Norvège à l’Angleterre, en via les royaumes mythiques des dieux. Merci beaucoup d’avoir voyagé avec nous, Skal ! », publient-ils dans le tweet.

Le dernier chapitre d’Eivor

The Last Chapter est l’arc narratif final d’Assassin’s Creed Valhalla, un contenu gratuit qui conduira Eivor vers son destin, au-delà des frontières de l’Angleterre. On suppose que l’une des plus grandes inconnues du jeu vidéo sera résolue dans ce DLC. Bien qu’il n’y ait pas encore de date précise, il devrait être prêt d’ici la fin de l’année.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

Le prochain volet de la saga, Assassin’s Creed Mirage, nous mettra dans le skin de Basim, un Assassin que l’on a rencontré dans le titre des Vikings. Dans ce cas, il s’agira d’un produit plus linéaire et compact, axé sur le récit et avec une seule ville : Bagdad au IXe siècle après JC.

Il est confirmé qu’il n’y aura pas d’intrigue dans le présent et que toute l’intrigue se concentrera sur le passé pour construire l’histoire de Basim depuis ses débuts en tant que voleur vulgaire jusqu’à son entrée et son évolution au sein de la Confrérie des Assassins, alors encore connue sous le nom d’Ordre. du Caché.

Source | Ubisoft