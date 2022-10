Apex Legends montre toutes les capacités de Catalyst, la légende protagoniste de la saison 15

Apex Legends présente sa nouvelle légende dans la société : Catalyst. Le visage principal de la saison 15 rejoindra la liste jouable à partir du 1er novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. On vous raconte toutes ses compétences et son parcours.

Toutes les compétences Catalyst dans Apex Legends

Tactique : Barrière à pointes | Lance une zone de ferrofluide qui se transforme en pointes lorsque les adversaires sont à proximité. Catalyst est immunisé contre les pointes ennemies.

Passif : Renforcement | Renforcez les portes, fortifiez-les et bloquez-les pour vos rivaux. Les espaces où les portes ont été détruites peuvent également être renforcés.

Ultime : barrière ferroviaire | Construisez une paroi perméable de ferrofluide. Vos adversaires seront ralentis et partiellement aveuglés pendant une courte période s’ils le traversent.

La maîtrise du ferrofluide en fait une légende utile pour fuir les échanges de tirs lorsque les choses se compliquent. Toutes ses capacités visent à ralentir l’ennemi et à ouvrir des fenêtres d’opportunité pour son équipe lorsqu’elle est acculée. Le mouvement le plus surprenant est son ultime, un mur de grande dimension qui ralentira ceux qui osent le franchir. Et bien sûr, vous ne verrez rien de ce qui se passe de l’autre côté.

Sa capacité tactique est à peu près une version allégée de son ultime, mais ce qu’il peut faire le plus, c’est son passif. Catalyst peut renforcer les positions où se trouvent les portes, qu’elles soient détruites ou non. Crée un renfort ferrofluide capable de bloquer les attaques physiques de l’ennemi. Ils ne peuvent être brisés qu’à l’aide de compétences ou de grenades, ce qui coûte des ressources supplémentaires par rapport aux portes normales.

Catalyst, la sorcière défensive

Respawn Entertainment a partagé la description complète du personnage, que nous vous laissons ci-dessous : « Tressa Crystal Smith n’est pas quelqu’un que tout le monde apprécie. C’est une femme élégante et distante : elle aime les cristaux plus que la plupart des gens. Il a grandi sur Borée, une planète bancale avec une lune en décomposition. La conformité et l’efficacité étaient primordiales, mais Tressa n’allait pas sauter à travers les cerceaux. Au lieu de cela, elle était plus à l’aise avec d’autres inadaptés qui étaient dans les lectures de cristal, les rituels lunaires et la sorcellerie personnelle. Grâce à eux, son adolescence turbulente (et sa transition sexuelle simultanée) est devenue plus supportable et moins solitaire. Mais lorsque sa meilleure amie a remué ciel et terre pour sauver sa lune de l’invasion des entreprises, Tressa a fini par en payer le prix. Elle a fini par s’enfuir de chez elle et a cherché refuge dans l’endroit préféré de son amie : sa lune, Cleo. »

Une fois arrivé à Cleo, il a rejoint les équipes de terraformation engagées pour réparer et entretenir la scène, moment auquel Catalyst a appris à travailler « avec du ferrofluide et à l’utiliser avec une touche de sorcellerie ». « Il s’est attaché à sa nouvelle communauté et, lorsque les choses se sont calmées à Borée, il a emmené avec lui certains de ses anciens amis. Quand elle a enfin trouvé sa place, les Apex Games sont venus et l’ont prise à elle et à sa nouvelle famille. Mais Catalyst ne disparaîtra pas aussi facilement. Si les Jeux vont se mettre en travers de son chemin, il va profiter de la situation et utiliser l’argent du prix pour subvenir aux besoins de sa famille. Il voit la victoire dans son avenir et pense qu’il est à la hauteur. »

Source : Légendes Apex