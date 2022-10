CoD Modern Warfare 2 : heure de sortie, début multijoueur, calendrier…

Call of Duty: Modern Warfare 2 se prépare pour son lancement final. Après la semaine d’accès anticipé de la campagne, les joueurs sur console pourront se lancer dans la campagne, le multijoueur et la coopération à partir de 00h01 heure locale dans chaque région le 28 octobre 2022. Soyez patient: Infinity Ward déconseille de changer de région pour être capable de jouer tôt. Cependant, ceux sur PC devront attendre encore un peu. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer la première du jeu de tir.

Quel est le calendrier que suivra Modern Warfare 2 ?

À partir du 28 octobre, Call of Duty : Modern Warfare 2 suivra un calendrier strict qui vous mènera pratiquement aux portes de Noël, lorsqu’il aura enfin son offre complète disponible. Jusqu’au 15 novembre, il prolongera sa pré-saison, la période pendant laquelle les joueurs peuvent progresser sereinement dans les rangs militaires en multijoueur et en coopération. Bien sûr, il n’y aura pas de Battle Pass activé pendant cette période. Si vous n’avez pas terminé la campagne, c’est le bon moment pour le faire, notamment en raison des récompenses que vous recevrez.

Un jour plus tard, le moment le plus important de votre support commencera. La première saison démarre le 16 novembre avec la publication au format free to play de Call of Duty: Warzone 2.0, la suite tant attendue du battle royale 2020. Vous pouvez essayer d’être le dernier vivant dans le jeu, faire le passez en mode DMZ (style Escape from Tarkov) et progressez dans l’inventaire croisé entre les deux jeux.

Le dernier arrêt de la livraison en 2022 aura lieu le 14 décembre, lorsque le premier épisode du mode Raid sera ajouté. Ce mode coopératif a une structure de donjon dans laquelle une équipe de 3 joueurs maximum doit surmonter différents obstacles pour le terminer. Des énigmes, des moments d’action en appuyant sur la gâchette, des plateformes… On s’attend à ce que ce soit « un défi ». De plus, le même jour, une nouvelle « carte légendaire » arrive en multijoueur et le premier patch post-lancement pour Warzone 2.0.

Quand Call of Duty : Modern Warfare 2 sera-t-il jouable sur PC ?

Alors que sur console, ce sera à minuit le 28 octobre, heure locale, sur PC, il commencera dans les créneaux suivants :

France () : à 06h00

France (îles Canaries) : à 05h00

Argentine : à 00 h 00

Bolivie : à 00:00 heures

Brésil : à 01h00

Chili : à 01h00

Colombie : à 23h00 (à partir du 27 octobre)

Costa Rica : à 22h00 (à partir du 27 octobre)

Cuba : à 00 h 00

Equateur : à 23h00 (à partir du 27 octobre)

El Salvador : à 22h00 (à partir du 27 octobre)

États-Unis (Washington DC) : à 00h00

États-Unis (PT) : à 21h00 (à partir du 27 octobre)

Guatemala : à 22h00 (à partir du 27 octobre)

Honduras : à 22h00 (à partir du 27 octobre)

Mexique : à 23h00 (à partir du 27 octobre)

Nicaragua : à 22h00 (à partir du 27 octobre)

Panama : à 23h00 (à partir du 27 octobre)

Paraguay : à 00 h 00

Pérou : à 23h00 (à partir du 27 octobre)

Porto Rico : à 00h00

République dominicaine : à 00 h 00

Uruguay : à 01h00

Venezuela : à 00:00 heures

