Maisie Williams (Arya Stark) s’interroge sur l’issue de Game of Thrones : « Il a fait une crise à la fin »

L’issue de Game of Thrones, l’adaptation réussie de l’univers créé par l’écrivain George RR Martin à partir de son ouvrage A Song of Ice and Fire, continue de donner beaucoup à dire. A tel point que l’actrice britannique Maisie Williams qui incarnait le personnage d’Arya Stark dans la série HBO, a reconnu que la fin de Game of Thrones était quelque peu décevante et qu’elle a laissé tomber les fans, le tout après avoir revu tous ses épisodes. C’est ainsi que des médias comme IndieWire ou Insider s’en sont emparés après l’intervention de l’actrice dans un récent stream Twitch.

« Game of Thrones a connu une crise à la fin »

A tel point que Williams a reconnu que la qualité du show diminuait au fil des saisons, venant montrer son pire visage à la fin de celui-ci : « Il est clair que [Juego de Tronos] frapper une crise à la fin. Mais ça a très bien commencé. Mon cœur s’est brisé quand Ned est mort. [Stark]mais il savait ce qui allait arriver. Pour la première fois, j’ai pu sentir l’histoire », a reconnu l’actrice, déclarant que le début de la série était spectaculaire.

Cependant, au fil des saisons, Williams perçoit une baisse de la qualité générale : « Honnêtement, [la serie] fini par donner un coup de pied dans le seau. Je n’ai jamais pu le voir de l’extérieur, donc je ne peux pas dire que je l’ai vraiment compris. Pour la première fois, en être fier me fait du bien. C’était dix ans de ma vie », conclut Maisie Williams, non sans rappeler les problèmes qu’elle a eus avec son personnage au fur et à mesure que les années passaient et qu’elle-même grandissait en tant que personne.

Rappelons que Maisie Williams a été l’un des acteurs les plus critiques avec les décisions prises par les showrunners de la série, David Benioff et DB Weiss, avec le passage des différentes saisons et la liberté au niveau de l’intrigue au moment de prendre les leurs. face à une saga littéraire encore inachevée.

Source | IndieWire