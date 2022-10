Deadpool 3 : Hugh Jackman découvre la surprenante vérité sur son retour en tant que Wolverine

Hugh Jackman, le célèbre acteur australien qui a joué Wolverine pendant tant d’années dans les films mutants de Marvel avec Fox, a expliqué à Variety comment son retour surprenant dans les films de super-héros était sur le point de jouer, une fois de plus, Wolverine, maintenant dans le cadre du MCU à travers Deadpool 3 aux côtés de son bon ami Ryan Reynolds. Et c’est que malgré le fait que nous puissions tous penser que Reynolds insistait pour que Jackman revienne, la vérité est que c’était totalement l’inverse. C’est ce qu’explique Hugh Jackman lui-même, révélant que c’est lui qui s’est offert à Marvel.

Wolverine et Deadpool ensemble dans le MCU : succès débloqué

À tel point que Hugh Jackman a expliqué comment une réunion aussi inattendue des deux personnages s’est produite, maintenant dans le cadre de l’UCM; et la première partie de Deadpool y est pour beaucoup : « Je suis allé à une projection de Deadpool. Cela faisait 20 minutes et je me disais ‘Merde ! Tout ce que je pouvais voir dans ma tête, c’était 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Cela couvait donc depuis longtemps. Il m’a juste fallu plus de temps pour arriver ici », reconnaît Jackman.

Et c’est que c’est Hugh Jackman lui-même qui a appelé son collègue Ryan Reynolds pour proposer son retour en tant que Wolverine peu avant une rencontre de l’interprète de Deadpool avec Kevin Feige, patron chez Marvel Studios. «Je pense qu’il avait en fait abandonné. Donc je pense que ça a été un gros choc pour lui. Il y a eu une longue pause, puis il s’est dit : « Je n’arrive pas à croire que ça arrive » », poursuit Jackman.

Même ainsi, Hugh Jackman garde le rôle de Wolverine très en lui, donc cela n’a pas été un grand obstacle pour lui de remettre ses griffes d’adamantium après sa retraite du personnage avec le film Logan de 2017 : « Une petite partie de moi maintenant pense que je ferais mieux. C’est l’arrogance de l’âge ou quoi ? Wolverine est un personnage torturé, plus torturé que moi. Mais j’ai toujours l’impression qu’il est bien dans sa skin. Et maintenant, je me sens plus à l’aise dans ma skin, même si c’est plus brouillon », conclut l’acteur.

Deadpool 3 sortira en salles le 8 novembre 2024.

Source | Variety