cloué ! Premières images de Neymar et Pogba dans Modern Warfare 2

Comme si le capitaine du Titanic avait donné l’ordre de couvrir le trou que l’iceberg a fait dans la coque avec une affiche ou un autocollant. C’est ainsi qu’Activision tente de contenir les leaks de Modern Warfare 2. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, le truc ne marche pas. Les premières images de Pogba et Neymar en tant qu’opérateurs au sein du jeu viennent d’être dévoilées, où ils arriveront pour un événement spécial à l’occasion de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

partagé par CODploitzlmgz, les images confirment l’apparition des deux et montrent l’excellent travail accompli pour capturer les deux footballeurs de manière réaliste. Neymar et Pogba seront des personnages jouables, deux autres opérateurs, et nous pourrons les gérer en ligne dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.0. Mais attention car ils ne sont pas les seuls joueurs à rejoindre Call of Duty. La présence stellaire de Messi est également attendue, dont, heureusement ou malheureusement, rien n’a encore fuité.

Tous les opérateurs spéciaux Warzone 2

En plus des trois footballeurs, nous connaissons également grâce aux fuites la liste suivante d’opérateurs spéciaux pour les mois à venir, parmi lesquels des noms tels que Roze, le personnage controversé de la Warzone originale, se démarquent. Voici les convoqués :

Messi

Neymar Jr.

Paul Pogba

brosser

Aksel

Connor

gromcso

Lune

rois

Il n’y a pas de meilleur moment pour la fuite que maintenant, un jour avant le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2. C’est la meilleure façon de nous faire escalader les murs et nous ronger les ongles. À partir de demain, le 28 octobre, nous pourrons profiter sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC de l’appel à être le tireur de l’année, et quelques semaines plus tard, le 16 novembre, ce sera sorti (gratuit pour tout le monde, évidemment). Call of Duty Warzone 2.0, la suite tant attendue du seul battle royale capable de tenir tête à Fortnite. Êtes-vous prêts, soldats ?