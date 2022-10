Age of Empires Mobile est officiel : la légendaire saga de stratégie revient sur mobile avec un premier teaser

Dans le cadre des dernières annonces liées à la saga Age of Empires -dont le retour d’une icône telle que Age of Mythology-, Xbox Game Studios a annoncé Age of Empires Mobile, un nouvel opus spécialement conçu pour les appareils tactiles qui sortira prochainement , à une date qui n’a pas encore été annoncée. Cela a été confirmé par les responsables à travers une première et brève bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous. Son développement est géré par World’s Edge, une société Xbox Game Studios qui prend également en charge le déjà annoncé Age of Mythology Retold.

Age of Empires revient dans l’arène mobile

Pour le moment, on sait peu de choses sur ce nouvel opus conçu pour les mobiles, vraisemblablement pour les appareils iOS et Android, car les plates-formes spécifiques n’ont pas été confirmées. Reste également à voir la proposition elle-même et si elle sera proposée en free to play ou à plein tarif, ou si, au contraire, elle fera partie d’une plateforme d’abonnement.

Pour ne pas le savoir, il n’a même pas été confirmé s’il misera sur le gameplay traditionnel de la saga ou passera au modèle tactique au tour par tour. « Nous avons partagé un aperçu de la bande-annonce d’une toute nouvelle façon de jouer à Age of Empires à l’approche du mobile. Ce jeu au design unique et aux graphismes époustouflants vous permettra de construire votre empire où que vous soyez. »

Rappelons qu’Age of Empires Mobile ne sera pas la première incursion de la franchise dans le domaine des jeux mobiles, puisqu’une version mobile a déjà été développée en 2005 -très alourdie par la technologie de l’époque-, en plus d’autres titres qu’ils sont arrivés plus tard sous le nom d’Age of Empires: Castle Siege pour iOS, Android et Windows Phone et qui en 2019 a dit son « au revoir » définitif.

Source | Xbox Game Studios