Les fondateurs de Rocksteady (Batman Arkham) quittent le studio pour entamer une nouvelle étape

Sefton Hill et Jamie Walker, les fondateurs de Rocksteady, ont annoncé qu’ils quittaient le studio pour entamer une nouvelle étape dans le développement de jeux vidéo, sans donner plus de détails à ce sujet pour le moment. Cela a été annoncé par les deux chefs du studio créatif d’une saga aussi populaire et influente que Batman Arkham, publiant une longue carte d’adieu dans laquelle ils ont remercié le travail de l’ensemble du studio au fil des ans et le support des fans.

Adieu aux fondateurs de Rocksteady

« Nous voulions que vous, les fans de Rocksteady, soyez les premiers au courant : nous avons décidé de quitter Rocksteady. Depuis le jour où nous avons fondé l’entreprise jusqu’à aujourd’hui, Rocksteady a été notre vie et notre âme », ont écrit les deux réalisateurs sur les réseaux sociaux, disant ainsi au revoir à la communauté Rocksteady qui a apporté tant de support à chaque nouvelle version de l’entreprise. .

« Notre décision de quitter Rocksteady a été pour le moins émouvante ! Depuis le jour où nous avons fondé l’entreprise en 2004 jusqu’à aujourd’hui, Rocksteady a été notre vie et notre âme. Cela nous a donné l’opportunité de faire ce que nous aimons le plus : créer de grands jeux avec des personnes exceptionnellement talentueuses. Nous sommes si fiers de l’équipe pour les jeux que nous avons créés ensemble, de notre premier jeu Urban Chaos à la série très appréciée Arkham et maintenant à l’épique Suicide Squad. »

Dans la même carte d’adieu, leurs remplaçants ont été annoncés avec Nathan Burlow, un autre des membres fondateurs de Rocksteady -jusqu’à présent directeur de production du studio- qui deviendra directeur de Rocksteady, et Darius Sadeghian, qui deviendra directeur produit de Rocksteady. Tout cela deviendra officiel à la fin de cette année 2022, lorsqu’interviendra le départ définitif des deux fondateurs de l’étude.

Cette nouvelle intervient lors de la dernière étape de développement de son prochain jeu vidéo, Suicide Squad : Kill the Justice League, qui arrivera finalement au printemps 2023 après son dernier retard sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Source | Solide comme un roc