FIFA 23 TOTW 6 désormais disponible avec Dembélé, Mbappé et Casemiro

Le moment que les joueurs de FIFA 23 attendent avec impatience chaque semaine revient. L’Equipe de la semaine 6 met en avant les joueurs qui ont le mieux performé dans les principales compétitions nationales disponibles dans sa base de données. Rappelons qu’ils sont déjà disponibles dans le cadre du marché des transferts et lors de l’ouverture des packs.

Tous ceux choisis dans le FIFA 23 TOTW 6

Titres

PT : Vlachodimos, 84 ans, Benfica, Grèce

DC : De Ligt, 86 ans, Bayern Munich, Pays-Bas

DG : Marusic, 82 ans, Latium, Monténégro

DO : Castagne, 84 ans, Leicester, Belgique

CDM : Casemiro, 90 ans, Manchester United, Brésil

CM : Bellingham, 86 ans, Borussia Dortmund, Angleterre

CM : Berghuis, 84 ans, Ajax, Pays-Bas

MOC : Griffin, 84 ans, SC Freiburg, Italie

ST : Mbappé, 92 ans, Paris Saint-Germain, France

ST : Lautaro Martinez, 87 ans, Inter Milan, Argentine

AD : Dembele, 85 ans, FC Barcelone, France

Suppléants et réserves

PT : Henderson, 82 ans

DC : Lefeune, 81 ans

CM : Rabiot, 83 ans

MOC : Brahim, 82 ans

MG : Bouanga, 81 ans

ST : Griezmann, 85 ans

DC : Lacazette, 84 ans

Municipalité rurale : Palacios, 76

MOC : Popadiuc, 74 ans

DG : Del Castillo, 79 ans

ST : Bradshaw, 77 ans

ST : Lopez, 76 ans

TOTW 6 n’a qu’un seul représentant de LaLiga Santander dans le onze de départ. L’élu est Dembélé, le poignard du Barça sur l’aile droite. Votre article est vraiment intéressant : 94 Pace et 89 Dribbling. C’est un petit coup de pouce par rapport à votre objet de base que ceux qui l’ont dans leur équipe apprécieront.

Parmi les substituts, nous en trouvons deux autres. Le premier est Lejeune, le défenseur central français du Rayo Vallecano. Votre article ne fait aucune différence; Il est la défense de base de la compétition. Le second est plus pertinent pour l’ajouter à votre club : Griezmann. 85 de note moyenne qui cache un article très bien équilibré, avec 83 d’allure, 87 de dribbles, 84 de tir et 85 de passe. En tant qu’avant-centre, il manque de rythme, mais si vous lui appliquez un consommable de changement de position, il peut s’intégrer à l’aile.

Source: EA Sports