CD Projekt RED annonce par surprise le remake de The Witcher dans Unreal Engine 5

Surpris! Le remake de Witcher est en développement. Cela a été annoncé par CD Projekt RED sur la page officielle de la saga, où il a également confirmé que le titre sera construit à l’aide du moteur graphique Unreal Engine 5. Développé par le studio Fool’s Theory, les Polonais prévoient que ce développeur est fait up de « vétérans » de The Witcher.

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons sur The Witcher Remake », soulignent-ils dans le communiqué officiel. C’est vrai, le jeu est en cours de reconstruction à partir de zéro dans Unreal Engine 5. Le titre est en début de développement » et le rôle de CD Projekt RED sera de fournir « une supervision créative complète ».

The Witcher : Enhanced Edition n’est disponible que sur PC.

Ils demandent de la patience : informations détaillées plus tard

Cette production est ce qui était connu jusqu’à présent sous le nom de Canis Majoris. Selon CD Projekt, ils veulent s’assurer que le jeu est conçu avec le plus haut niveau d’attention aux détails, ils demandent donc aux joueurs d’être « patients » car il faudra du temps pour commencer à parler du projet en détail.

« Nous avons tous commencé avec The Witcher sur CD Projekt RED. C’était le premier match que nous faisions, un grand moment pour nous. Y revenir et faire un remake pour les nouvelles générations de joueurs semble être une grosse affaire « , a déclaré Adam Badowski, PDG de CD Projekt RED. « Collaborer avec Fool’s Theory sur ce projet est passionnant, car certaines personnes ont déjà été impliquées dans The Witcher. »

Selon leurs propos, ils sont au courant du matériel et savent « combien de temps les joueurs ont attendu que ce remake se concrétise ». De plus, il soutient qu’ils sont capables de concevoir « des jeux incroyables et ambitieux ». Même si le développement prendra du temps, il est convaincu que « l’attente en vaudra la peine ».

CD Projekt RED a récemment annoncé qu’en plus d’une nouvelle trilogie, Molasses Flood travaille sur Project Sirius, « une approche innovante de l’univers The Witcher » qui se concentrera sur la narration « d’une histoire inoubliable ».

The Witcher : Enhanced Edition peut être obtenu gratuitement sur GOG pendant une durée limitée (si vous êtes abonné à la newsletter), un bon moyen d’ouvrir la bouche pour le remake.

CD Projekt développe également l’extension Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. À l’avenir, il y aura une suite, qu’ils ont déjà baptisée du nom de code Orion.

Source | CD Project RED