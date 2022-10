Le jeu multijoueur The Last of Us se veut gratuit

Geoff Keighley s’est étouffé lors du gala Summer Game Fest 2022 parce que la grande surprise de l’événement a été divulguée à l’avance. La bande-annonce de The Last of Us Part 1 était la clôture que j’avais envisagée, bien que le réalisateur et scénariste de Naughty Dog, Neil Druckmann, soit monté sur scène pour au moins fournir une mise à jour informative sur un autre des projets du studio, le multijoueur indépendant. Partie 2. Maintenant, une offre d’emploi laisse entrevoir la possibilité que le titre fonctionne sous un modèle free-to-play.

« Nous recherchons un producteur Live Ops pour nous aider sur notre nouveau grand titre multijoueur », indique l’offre. « Nous recherchons le bon candidat pour venir bientôt et aider à définir les processus, les exigences et l’infrastructure qui soutiendront le projet dès le lancement et au-delà. »

L’offre d’emploi.

Expérience de jeu gratuite

S’il s’agit vraiment du multijoueur de The Last of Us, il est frappant que dans l’offre ils mentionnent que le candidat doit entrer « bientôt », considérant que le jeu est en développement depuis des années. Selon Druckmann, Naughty Dog annoncera des nouvelles à ce sujet l’année prochaine, donc en 2023, nous connaîtrons des détails plus spécifiques.

Parmi les responsabilités requises, il y a la nécessité d’établir des feuilles de route et des échéanciers, ainsi que de s’assurer que l’équipe suit les lignes directrices pour atteindre les objectifs. Le terme free-to-play est mentionné à la fin, dans la section des compétences supplémentaires. Ils suggèrent que cela ne ferait pas de mal si le candidat avait « une expérience démontrable dans un rôle de production » de titres « AAA, gratuits et de jeu en tant que service ».

Le multijoueur The Last of Us n’a pas encore de date de sortie confirmée. Selon le responsable des PlayStation Studios, il faudra au moins un an pour que les jeux PS4 et PS5 sortent sur PC… sauf pour les jeux en tant que service, qui peuvent sortir simultanément sur console et PC.

Source | le chien méchant