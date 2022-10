Nouveau changement dans Resident Evil 4 Remake : au revoir au QTE

Resident Evil 4 est un enfant de son temps et en tant que tel, le jeu regorge d’événements rapides (QTE). Tout au long de l’aventure, il y a eu des dizaines de moments où nous avons dû appuyer ou écraser un bouton pour sortir de certaines situations. Qui ne se souvient pas de la scène « Indiana Jones » dans laquelle on devait appuyer sur la touche correspondante pour courir devant un énorme rocher, ou quand on faisait la même chose devant l’automate géant de Salazar. Il y avait également des QTE surprises dans de nombreuses cinématiques qui ont été utilisées pour s’accroupir, rouler et esquiver les cinématiques au milieu. Jusqu’à la bataille contre Krauser, c’était pratiquement un QTE. Eh bien, dans le remake, c’est fini.

Le producteur du jeu, Yoshiaki Hirabayashi, a révélé que Resident Evil 4 Remake n’aura pas d’événements rapides. Dans une interview avec des pairs d’IGN, Hirabayashi l’explique ainsi : « Je dirais qu’il n’y a pratiquement pas de QTE, mais les gens ont des définitions différentes de ce que sont les QTE, donc je ne peux pas garantir qu’il n’y en a pas. Ce que je peux dire c’est sûr que vous n’aurez plus besoin d’appuyer sur des boutons au milieu des cinématiques. À certains moments, vous devez appuyer sur un bouton de situation, mais toute l’équipe a essayé de tout intégrer dans le gameplay.

Plus de modifications du remake de Resident Evil 4

Les QTE ne seront pas le seul changement dans ce Resident Evil 4 Remake. Tout indique que, par exemple, nous ne visiterons pas l’île de la dernière ligne droite où des zombies avec des mitrailleuses et des attaques aériennes nous attendaient. Sans oublier que désormais le bétail n’a plus d’accent latin et sera vraiment espagnol, mettant fin à l’un des mèmes les plus emblématiques de cette industrie. Ou sans parler des rumeurs selon lesquelles Ashley cesserait d’être inutile et donnerait un câble à Leon cette fois. Des changements, des changements et encore des changements que nous passons en revue dans le rapport Les 5 changements de Resident Evil 4 Remake qui tiennent les fans en haleine.

Espérons que la plupart sont pour le mieux et que Resident Evil 4 Remake sera à la hauteur de l’original lors de sa sortie le 24 mars 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S.