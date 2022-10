Wo Long: Fallen Dynasty confirme la date de sortie et les éditions spéciales

Le nouveau RPG des créateurs de Nioh, Wo Long : Fallen Dynasty, vient de confirmer sa date de sortie. Le jeu arrivera plus tôt que prévu et nous donnera notre cure d’humilité habituelle le 3 mars 2023, lorsqu’il débarquera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Tout indique que ce sera la grande âme de l’année prochaine (avec la permission des extensions Elden Ring) et dans nos impressions les plus récentes, nous avons parlé d’un jeu encore plus stimulant et offensif que Sekiro. Une aventure réservée aux courageux… et aux personnes sans moignons aux commandes.

Team Ninja en a également profité pour présenter les trois éditions dans lesquelles Wo Long : Fallen Dynasty sortira le 3 mars. Parce qu’en plus de la norme, il y aura une édition physique spéciale qui vient avec une boîte en métal, et une édition numérique de luxe qui comprend le futur contenu téléchargeable ainsi que l’art et la musique du jeu. Faisons un rapide examen de chacun d’eux:

Wo Long Fallen Dynasty Édition Standard

Jeu au format physique ou numérique

Armure Baihu pour la réserver (physique ou numérique)

Armure Zhuque (uniquement pour la réserver au format numérique)

Armure Baihu pour réserver n’importe quelle édition.

Wo Long Fallen Dynasty boîtier en métal édition

Jeu au format physique

Boîte métallique

Contenu téléchargeable (DLC avec les couronnes de Zhurong et Gonggong)

Armure Baihu (via la réserve)

Armure de Zhuque (la réservant également)

Armure Zhuque pour réserver les éditions numériques.

Wo Long Fallen Dynasty Édition numérique de luxe

Jeu au format numérique

livre d’art numérique

Mini bande sonore numérique

Abonnement de saison pour le futur DLC

Armure Baihu

Armure Qinglon

Armure Zhuque