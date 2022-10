Dwayne Johnson célèbre le retour d’Henry Cavill en tant que Superman : « Nous nous sommes battus pendant des années pour que vous reveniez »

Henry Cavill a récemment annoncé son retour en tant que Superman après des années d’absence dans le DCEU et quelques caméos de son personnage sans montrer son visage. Maintenant, et après la première de Black Adam, Dwayne Johnson lui-même a voulu exprimer sa fierté et sa satisfaction en annonçant le retour de son ami Cavill à DC en tant que Man of Steel, un personnage clé pour l’entreprise, à la fois dans les bandes dessinées et dans le cinéma, selon The Rock. Tout cela après des années de lutte et de refus de la part de Warner Bros., comme le souligne l’acteur dans une récente publication sur les réseaux sociaux.

« Bienvenue à la maison. On se voit sur la route. »

« Nous nous sommes battus pendant des années pour vous récupérer. Ils ont toujours dit non », a lui-même écrit Dwayne Johnson sur son compte Twitter officiel avec la vidéo de son collègue Henry Cavill. « Mais pour moi et pour Dany Garcia et Hiram Garcia, ce ‘non’ n’était pas une option », poursuit l’acteur, mentionnant les producteurs qui ont également rendu possible le retour de Cavill à DC, désormais DC Studios.

« Nous ne pourrions pas construire notre univers étendu DC sans le plus grand super-héros du monde, et les fans passent toujours en premier », poursuit Johnson. « Bienvenue à la maison. À plus tard », conclut The Rock dans son message de bienvenue émouvant au Superman d’Henry Cavill. Reste maintenant à voir comment et quand le DCEU Superman revient avec style; Pour le moment, il semble que Man of Steel 2 soit déjà en cours et il est prévu qu’à l’avenir, nous verrons la confrontation souhaitée entre Black Adam et Superman, ce pour quoi Dwayne Johnson n’est pas pressé.

En ce moment, on a déjà pu savourer quelques secondes du retour de Superman dans la scène post-générique de Black Adam, vêtu d’un costume -si possible- plus lumineux que jamais et d’une coupe de cheveux encore plus classique.

Source | Dwayne Johnson