Le développement de Silent Hill 2 Remake est presque terminé, quand sortira-t-il ?

L’avenir de Silent Hill a été révélé il y a quelques jours dans une vidéo postée par Konami. Selon la rumeur, Bloober Team est l’un des studios travaillant sur la populaire série d’horreur de survie … et pas n’importe quel jeu. Ils sont responsables de Silent Hill 2 Remake, un épisode considéré comme culte depuis son lancement. La question que tout le monde se pose est de savoir quand il sera mis en vente et la réponse est que cela dépendra essentiellement de la société japonaise.

Il ne semble pas que le jeu prendra trop de temps, étant donné que même les exigences minimales et recommandées ont été partagées sur PC. En tout cas, Piotr Babeno, PDG de Bloober Team, a déclaré lors de la journée de l’innovation GPW polonaise que Silent Hill 2 Remake est en développement depuis 2019 et a déjà presque atteint la fin de la production. D’après ces informations, partagées par The Game Spoof, l’équipe peaufine actuellement l’expérience.

PS5 et PC dès le jour du lancement

Silent Hil 2 Remake est une exclusivité PS5 chronométrée, ce qui implique qu’elle sera publiée sur d’autres consoles à l’expiration de la période d’exclusivité. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de PC auront la possibilité de mettre la main sur le jeu dès sa sortie sur la machine de nouvelle génération de Sony.

En plus de ce titre, Konami a conclu des accords avec d’autres studios pour concevoir d’autres propositions différentes : Silent Hill F semble être le prochain volet principal, qui se déroulera au Japon dans les années 60. Un autre des jeux annoncés est Silent Hill : Townfall , des parents d’Observation et d’Histoires inédites. Comme si cela ne suffisait pas, ils préparent également un produit avec des décisions interactives, connu sous le nom de Silent Hill : Ascension.

