Réalité ou fiction ? Amsterdam dans Modern Warfare 2 impressionne le monde avec cette comparaison

Call of Duty: Modern Warfare 2 a surpris la communauté avec son muscle graphique. Et ce n’est pas pour moins. Plus précisément, le niveau d’Amsterdam se distingue par la précision de la recréation de l’environnement réel. Maintenant une comparaison met la réalité face à face avec le travail d’Infinity Ward. Le résultat? Vous aurez du mal à savoir qui est quoi.

La vidéo, que vous pouvez voir dans le tweet sous ce paragraphe, correspond à El Analista de Bits, créateur de contenu populaire pour ses comparaisons et analyses techniques des titres du moment. Lui-même avoue avoir été surpris en y jouant : L’équipe de Modern Warfare 2 a fait un travail magnifique en recréant le niveau d’Amsterdam », commence The Analyst. « C’est un niveau de fidélité que je n’avais vu qu’au centre-ville de Seattle dans The Last of Us Part 2. Cela méritait une comparaison », conclut-il.

La campagne Modern Warfare 2 est maintenant disponible

Le niveau situé dans la grande ville des Pays-Bas n’est qu’un des niveaux initiaux de la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2. Si vous voulez y jouer, vous avez actuellement plusieurs alternatives pour pouvoir en profiter pleinement avant sa sortie officielle. Libération.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir une réservation au format numérique du titre dans l’une de ses éditions sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC (Steam et Battle.net). Terminer chaque niveau débloquera une récompense que vous pourrez transférer à la fois en multijoueur et en coopération. Consultez la liste sur ce lien.

N’oubliez pas que Call of Duty: Modern Warfare 2 devrait être lancé dans son intégralité le 28 octobre sur les plateformes mentionnées ci-dessus. À partir de ce jour, vous aurez environ deux semaines pour vous préparer à l’arrivée d’autres expériences liées à la série, telles que Call of Duty : Warzone 2.0 et le mode Raid.

Source: ElAnalistaDeBits