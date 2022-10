Histoire du jeu vidéo : les manuels de tous les jeux PS2 aux Etats-Unis sont scannés en 4K

Kirkland, le pseudonyme d’un utilisateur engagé dans la préservation du jeu vidéo, a réalisé à lui seul la numérisation des manuels de tous les titres publiés aux États-Unis pour la PS2. Non seulement cela, mais il le fait en résolution jusqu’à 4K avec beaucoup de détails. Le package complet est disponible sur Archive.org pour téléchargement. 17 Go dans lequel se trouve un morceau de l’histoire du médium.

40 000 dollars et de nombreuses heures devant le scanner

Comme Kirkland l’explique lors d’une conversation avec Kotaku, le but de cet énorme travail est d' »attirer l’attention » pour améliorer les efforts mondiaux de préservation. « Les jeux auxquels nous avons joué en grandissant ont façonné notre regard et notre expérience du monde. Bien sûr, en grandissant, nous passons à d’autres choses, mais beaucoup d’entre nous sont nostalgiques de ces émotions et nous voulons que nos enfants puissent en profiter comme nous l’avons fait.

Au cours des 22 années écoulées depuis le lancement de la PS2, Kirkland a lentement acheté l’intégralité du catalogue. Il avoue qu’il attendait des offres pour acquérir « les 800 premiers » jeux publiés, et qu’il a dès lors dû acheter d’occasion pour pouvoir compléter les morceaux, notamment les titres sportifs et les rééditions. Au total, il estime avoir dépensé environ 40 000 dollars en plus de deux décennies de persécution.

Son meilleur compagnon a été son scanner, en particulier le modèle Epson DS-870. Étant un tel perfectionniste, il a dû faire certaines concessions pour atteindre l’objectif sans devenir fou, même si l’idéal serait ce qu’il essayait lui-même d’atteindre en premier lieu : « Qu’est-ce qui est ‘assez bon’ ? 2400 dpi en couleur 48 bits, ce qui équivaut à environ un gigaoctet par page. À quel moment archive-t-on de l’encre plutôt que des images ? Il n’y a pas de réponse facile », conclut-il.

Source : Kotaku