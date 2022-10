Pokémon Scarlet et Purple confirment Greavard, le Pokémon Ghost Can qui volera votre cœur

Pokémon Scarlet et Purple partagent un nouveau Pokémon inédit de la région de Paldea. Greavard rejoint le Pokédex de deux livraisons qui arriveront le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. Nous vous disons tout ce que nous savons sur le mignon Pokémon.

Voici Greavard, le nouveau Pokémon vu à Paldea

L’apparence de Greavard indique clairement à quel type de Pokémon nous avons affaire. Le Pokémon Ghost Hung apparaît sous le clair de lune avec sa flamme emblématique sur la tête, rappelant inévitablement la forme de Litwick. La société Pokémon note qu’il s’agit de « l’un des Pokémon les plus sympathiques de la région de Paldea ». « Greavard est très sympathique et aimant. Dès que quelqu’un lui accordera la moindre attention, il sera fou de joie et commencera à vous suivre. »

Bien sûr, les dresseurs doivent prendre des précautions lorsqu’ils s’engagent dans une confrontation avec eux. Ses dirigeants affirment que Greavard « absorbe peu à peu et sans s’en rendre compte la vie de ceux qui l’entourent ». Son typage fantôme en fait un ajout vraiment intéressant à Pokemon sous le même trait. Au combat, « ses mâchoires puissantes, capables de briser les os » se distinguent.

Nous vous laissons avec des informations détaillées ci-dessous:

Catégorie : Pokémon Chien Fantôme

Genre : Fantôme

Hauteur : 0,6 m

Poids : 25,0 kg

Capacité : Ramassage

Vous rencontrerez ce Pokémon lors de votre voyage vers Paldea d’une manière différente que d’habitude. Sa personnalité calme le fait reposer pendant de longues périodes au même endroit… et sous terre. Prenez simplement la bougie sur votre tête, l’une des icônes de votre look. Lorsque vous vous en approchez, il saute avec un cri de tonnerre.

Chez Netcost, nous avons déjà passé une heure devant une version en développement de Pokémon Scarlet et Purple. Vous pouvez lire les impressions complètes sur ce lien. Si vous préférez, vous pouvez lire un résumé de ce que nous avons appris pendant la session en cliquant ici.

Source : La société Pokémon | Références: pokeexpert