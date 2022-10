Jeux PS Plus gratuits filtrés en novembre 2022 pour PS5 et PS4

Les premières fuites sur les jeux gratuits que PS Plus offrira au cours du mois de novembre arrivent, et puisque les initiés ne manquent jamais à ce sujet, vous pouvez presque les tenir pour acquis. Le service donnera trois nouveaux noms qui garantissent une bonne action, celui avec le sceau des âmes (Nioh 2) ; des aventures pour toute la famille pour égayer l’attente jusqu’à Hogwarts Legacy (LEGO Harry Potter Collection) ; et la ration d’indes en service, en l’occurrence axée sur des énigmes ingénieuses avec une belle mise en espace (Heavenly Bodies). Un bon mois avant la frénésie finale avec laquelle nous espérons clôturer l’année.

Jeux PS Plus de novembre 2022 : Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection et Heavenly Bodies

Les jeux PS Plus de novembre 2022 seront disponibles en téléchargement du 1er novembre au 6 décembre et sont les suivants :

Derniers jours pour réclamer les jeux PS Plus d’octobre 2022

Comme toujours, les poulets qui entrent sont ceux qui sortent. L’annonce des nouveaux jeux PlayStation Plus gratuits sert de dernier avertissement pour ceux qui n’ont pas encore téléchargé les jeux du mois dernier. Vous avez jusqu’au lundi 31 octobre pour les obtenir : pour les nouveaux jeux PS Plus, cela indique également que nous entrons dans la dernière ligne droite pour racheter les jeux du mois précédent. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez jusqu’au 1er août pour télécharger et télécharger les titres de juillet, qui étaient les suivants :