House of the Dragon, c’est quoi le dragon que Daemon chante dans l’épisode 10 ?

L’épisode 10 de House of the Dragon clôt la première saison de la série à un moment critique pour Westeros et pour le reste des royaumes. Aegon II Targaryen a été couronné roi, ce qui indique que le conflit de succession est purgé. Rhaenyra, l’héritière légitime, cherche des alliés tandis que son mari (et oncle) Daemon Targaryen pense aux dragons qui n’ont toujours pas de cavalier. Il chante un air apaisant à l’un d’eux, mais qu’est-ce que c’est ?

Le dragon d’un ancien roi Targaryen

Le compte Twitter officiel de House of the Dragon a confirmé que ce gigantesque reptile est Vermithor, une créature qui est sortie de l’œuf lorsque le prince Jaehaerys était bébé. La tradition des Targaryen envisageait de placer un œuf dans le berceau des enfants de la famille, et bien qu’ils n’aient pas tous éclos, dans ce cas, cela s’est produit. Le jeune prince, plus tard roi, devint son cavalier et le chevaucha toute sa vie.

Jaehaerys Targaryen est l’arrière-grand-père de Rhaenyra, ce qui indique que de nombreuses années se sont écoulées et que Vermithor a grandi en taille et en puissance. Le dragon de bronze survolera le ciel au cours de la guerre à venir, même si pour le voir à l’écran, il faudra attendre au moins la deuxième saison.

Dans la scène de l’épisode 10 où Vermithor apparaît, Daemon Targaryen fait irruption dans une pièce sombre avec une torche dans les mains. Il chante en haut valyrien et avance lentement, sachant le danger d’interrompre un dragon. Soudain, la bête grogne et libère une flamme qui illumine la pièce.

Toute la première saison de House of the Dragon est disponible sur HBO Max. George RR Martin, l’auteur des livres et producteur exécutif de la série, a avancé que l’intention était de développer quatre saisons pour clore La Danse des Dragons, le conflit de succession.

Source | HBO