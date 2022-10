Le surprenant contrat d’Henry Cavill pour revenir en tant que Superman dans le DCEU se dévoile

Un détail surprenant sur le contrat d’Henry Cavill pour revenir en tant que Superman dans le DCEU a été révélé via le caméo dont on parle beaucoup dans Black Adam. À tel point qu’à travers l’émission spéciale Heat Vision du Hollywood Reporter, il a été confirmé qu’Henry Cavill avait signé un seul contrat pour apparaître dans le film de Dwayne Johnson; ou ce qui revient au même, il n’a pas signé pour apparaître dans d’autres productions Warner Bros. Discovery appartenant au DCEU. Cette information se heurte complètement aux premiers détails confirmés sur Man of Steel 2, qui devrait présenter l’acteur britannique dans son rôle récurrent de Man of Steel, en plus de la récente annonce de Cavill confirmant son retour.

Les plans de Warner avec les personnages kryptoniens

Ainsi, selon The Hollywood Reporter, Cavill n’a pour le moment plus signé de contrat pour revenir en tant que Superman, bien que l’acteur lui-même ait assuré hier que son caméo dans Black Adam n’est qu’un petit échantillon de ce qui est à venir en tant que Superman. Tout cela après avoir confirmé il y a quelques jours que Man of Steel 2 est déjà en cours, mais sans confirmer Cavill pour le moment. Dans l’ensemble, Warner Bros. Discovery a de grands projets pour ses personnages kryptoniens dans les films.

À tel point que la société maintient son intention de développer le projet de film déjà annoncé mettant en vedette la version de Superman de Calvin Ellis (peut-être joué par Michael B. Jordan?) Aux côtés des débuts à venir en 2023 de Supergirl de Sasha Calle dans le cadre de la renaissance de Le flash , un personnage pour qui DC a de grands projets dans le DCEU.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que l’univers de Superman ait un bel avenir dans DC dans le cadre de son univers cinématographique, que ce soit au travers d’une seconde chance pour Man of Steel d’Henry Cavill ou d’autres versions ou personnages apparentés pouvant coexister dans le DCEU.

Source | The Hollywood Reporter | Le Direct