One Piece 1065, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Trafalgar Law contre Kurohige. Ou en d’autres termes, Torao contre Barbe Noire. One Piece nous offre ces jours-ci une bataille à laquelle on ne s’attendait pas, mais qui s’appelle être l’une des meilleures du manga. Son premier chapitre, 1063, a déjà retenu notre attention en montrant les différentes capacités et fruits du démon du gang de Teach. Dans le second, 1064, les Heart Pirates s’affirment et se confirment comme l’équipage le plus sous-estimé de la communauté. Et dans le troisième, 1065… eh bien, pour le troisième, il faudra attendre, car One Piece prend une nouvelle et courte pause. Nous n’avons qu’à revoir quand il reviendra pour savoir quand nous pourrons continuer à profiter du duel qui marquera le destin de la Grand Line.

Date et heure de la première du chapitre 1065 du manga One Piece

Il est temps de faire une pause, donc le chapitre 1065 de One Piece sortira dans deux week-ends, une fois qu’Eiichiro Oda se sera reposé. Plus précisément, l’épisode sera diffusé le dimanche 6 novembre à 17h00 (heure locale française). Dès lors, il peut être lu en espagnol et entièrement gratuit via Manga Plus. Dans le reste du monde, sa première heure sera la suivante :